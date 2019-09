¿Qué pasó entre el DT y el jugador?, fue el gran interrogante de las últimas horas. Y al respecto, Beccacece soltó:

"Hubo una situación que no correspondía y no va a ser tenido en cuenta para los próximos dos partidos, después sí. Se lo comunicamos y se lo tomó muy bien. A mí me encantaría que sucediera que pudiéramos mantener una privacidad, porque realmente lo que pasó no es nada grave. Como conductor quiero marcar una conducta. En Defensa y Justicia esto no hubiera trascendido. Al estar en Independiente se hace una bola que no se puede frenar", explicó el entrenador.

Embed "Tuvimos una situación que no correspondía con Pablo y tomamos una determinación. Hablamos con él y con el grupo. No será citado en los próximos dos partidos. Tengo una relación extraordinaria con él"



Sebastián Beccacece pic.twitter.com/I8YdXywKtC — C. A. Independiente (@Independiente) September 17, 2019

Embed #HalconesyPalomas | Sebastián Beccacece: "Con Pablo Pérez tengo una relación extraordinaria, lo adoro. Tomó bien la medida que tomamos y pidió disculpas. Es un loco lindo y a veces no controla sus impulsos" pic.twitter.com/HVaMq28hIp — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 17, 2019

En el entrenamiento de Independiente hubo una reunión picante entre el técnico y el plantel, y los rumores marcaron que el técnico se puso como plazo el partido de este fin de semana con Defensa y Justicia. Pero en conferencia, desmintió el trascendido.

"No me puse ningún plazo. Tengo un grupo en el cual me respaldo y con los que transitamos con muchos valores desde el primer día. Vine acá a ganar cosas y estamos todos juntos y unidos", bramó Beccacece.