Demichelis y el homenaje del domingo: "Los únicos protagonistas son los jugadores"

Fiel al estilo que viene mostrando en estas semanas, el entrenador evitó entrar en polémicas y dejar "títulos" para los medios, pese a lo cual no esquivó responder pero sólo decidió hablar de lo futbolístico.

Al ser consultado sobre la presencia de Passarella en el estadio, tras casi 10 años, Demichelis fue rotundo: "Me parece que tengo que enfocarme en todo lo que me compete, preparar el partido de la mejor manera, enfocarme 100% en eso para que el equipo juegue bien desde el minuto uno y hasta el minuto 93".

"Los únicos protagonistas son los jugadores, yo no soy protagonista ni nadie más; los únicos protagonistas, o los más importantes, los que tienen el factor protagónico son los jugadores", analizó.

Acerca de su debut de local en el banco millonario, indicó que "es una bendición que el club siga creciendo. Va a estar agotado y va a haber 83 mil personas alentando. A mí me dejo en segundo plano, más allá que es especial. Los jugadores son los protagonistas, estoy seguro que vamos a hacer un gran partido".

De todos modos admitió que cuando fue jugador le encantaba mirar a la gente en las tribunas pero que en su nuevo rol lo evitará, a pesar de que confirmó que será especial porque estarán presentes sus hijos ("que no me vieron jugar") y sus hermanas, aunque no su esposa, quien -detalló- se encuentra abocada a desarmar sus 20 años de vida en Europa.

"Seguramente más adelante ella también va a venir", dijo Micho en referencia a su mujer, la modelo Evangelina Anderson.

En lo estrictamente futbolístico no escatimó halagos para su colega Gabriel Milito, DT de Argentinos, de quien destacó que practica todo tipo de esquema y los cambia varias veces durante los partidos según las circunstancias.

"Me imagino un duelo de igual a igual. En el último partido hicieron duelos mano a mano. Es un equipo que cuando tiene la pelota no se desespera. Tendremos que presionarlos bien para recuperar la pelota lo más rápido posible", puntualizó.