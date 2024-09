El optimismo de Franco Colapinto tras la qualy: "Estamos en una buena posición para sumar puntos"

“Estamos en una buena posición para sumar puntos”, aseguró el argentino en sus declaraciones con la prensa. Además, reveló otro detalle de la clasificación: "Los neumáticos los controlé como el o..., bastante mal. Este fin de semana es complicado, son muchas curvas lentas de tracción y es donde lastima mucho la goma, las frenadas con las micro bloqueadas, con las aceleraciones cuando patinamos, sobrecalentamos los neumáticos. Pero bueno, paso a paso creo que vamos a seguir progresando".

Ese mensaje dejó en claro que el argentino se compromete a mejorar en el aspecto de la conducción de su nuevo vehículo. Un detalle a tener en cuenta: competirá en un terreno complicado por las altas temperaturas que en verano alcanzan los 40°.

La experiencia es un factor importante para un piloto de F1. Sin embargo, Williams apuesta a un joven talento que formó parte de todas las categorías de monoplazas (F3 y F2), pero ahora afronta el desafío más importante de toda su carrera en la prestigiosa Formula 1.

La joven promesa cerró sus declaraciones con una icónica escena que comprometió a un periodista que realizó una pregunta. El argentino le pidió al reportero que le muestre su fotografía de credencial de prensa a la cámara y lo definió con un término muy cómico: “El hombre de las cavernas“.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ElReyGuiri/status/1834957596807069883?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1834957596807069883%7Ctwgr%5E2afda7820b6a7dda383a8e788274e4171d492401%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BKkNvbGFwaW50byBlbnNlw7FhIGxhIGZvdG8gZGUgSnVhbiBGb3NzYXJvbGkgYSBjw6FtYXJhKjxicj48YnI2B4oCcwr9RdWllbiBlcz8gwr9FbCBob21icmUgZGUgbGFzIGNhdmVybmFzP2BKAnTxicj48YnI2B8J2BYgjxicj48YnI2BIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9kYVFZSjdPT1lrIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZGFRWUo3T09ZazwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBFbFJleUd1aXJpIChARWxSZXlHdWlyaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FbFJleUd1aXJpL3N0YXR1cy8xODM0OTU3NTk2ODA3MDY5ODgzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3D6cc25eb41456c0a2d2d053721cf054a7s%3Dce6ac22e844287462a1537ebf1c99234&partner=&hide_thread=false *Colapinto enseña la foto de Juan Fossaroli a cámara*



“¿Quien es? ¿El hombre de las cavernas?”







pic.twitter.com/daQYJ7OOYk — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) September 14, 2024

La lesión en la oreja que sufrió Colapinto

En medio de emociones y festejos por su gran nivel en las pruebas de clasificación, el argentino brindó varias entrevistas. En una de ellas, reveló que casi tienen que darle puntos por un accidente previo a la primera de sus prácticas.

“Me cortaron la oreja. Haciendo cuello, ee cortó la goma para entrar en calor el cuello. Me quedé sordo, se me abrió todo y me querían poner puntos cinco minutos antes de la FP1”, recordó Colapinto, mostrando las heridas a cámara.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/1834960666458808742?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1834960666458808742%7Ctwgr%5Ed10f01bb42f60c0228573ae3e730cd81b35a13d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BYgiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZyYW5Db2xhcGludG82FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BQEZyYW5Db2xhcGludG88L2E2BIGV4cGxpY2FuZG8gcXVlIGNhc2kgbGUgdGllbmVuIHF1ZSBkYXIgcHVudG9zIGV4YWN0YW1lbnRlIGlndWFsIHF1ZSB0ZSBsbyBjb250YXLDrWEgdHUgbWVqb3IgYW1pZ28g8J2BYgjxicj48YnI2BTkFILCBFU1TDgSBDT01QTEVUQU1FTlRFIExPQ08g8J2BYjSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ2QzQnRxUXlZMyI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2dkM0J0cVF5WTM8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgREFaTiBFc3Bhw7FhIChAREFaTl9FUykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EQVpOX0VTL3N0YXR1cy8xODM0OTYwNjY2NDU4ODA4NzQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3D8dfb4089cdf8692bbd209d48d7582d97s%3D04ab88c1cce1107e68fe4a827162b485&partner=&hide_thread=false @FranColapinto explicando que casi le tienen que dar puntos exactamente igual que te lo contaría tu mejor amigo



NAH, ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO pic.twitter.com/gd3BtqQyY3 — DAZN España (@DAZN_ES) September 14, 2024

Con la simpatía que lo caracteriza y desatando algunas risas de los periodistas, el argentino continuó su relato: “¿Cómo me vas a cocer cinco minutos antes, b...? Me tengo que poner el casco, tengo que correr”.

Además, el piloto nacido en Pilar contó que casi no lo dejan correr desde el centro médico. “Después de un poco de explicaciones, llegamos a un acuerdo”, culminó.