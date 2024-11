Franco Colapinto, tras clasificar último para la Sprint: "Las partes viejas no ayudan en nada"

Por este motivo, el pilarense largará en el puesto 20 en la Carrera Sprint de este sábado 30, a las 11 (hora argentina). Mientras que el británico Lando Norris (McLaren) obtuvo el primer puesto, su compatriota George Russel (Mercedes) en segundo lugar y el australiano Oscar Piastri completó el podio.

Embed #F1xFoxSports | La palabra de Franco tras la Qualy Sprint del #QatarGP



Las 2 carreras del año que quedan de la Fórmula 1 con @francolapinto vivilas en vivo en @TelemetricoF1 junto a @puenteadrian, @aagulla y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/4c0A4pUllZ — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 29, 2024

“No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada”, argumentó Colapinto.

ADEMÁS: Un exdirectivo de la Fórmula 1 dijo que Williams cedió a otra escudería a Colapinto

Y añadió: “Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, en curva de media velocidad, cuando le pido acelerar adelante empieza a patinar y voy muy de trompa. Nos está costando meter velocidad en las curvas, meter buena mínima que acá es muy importante porque hay curvas muy largas. Nos está costando mucho tener una mínima alta. Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora complicado”.

“Hay tiempo para seguir mejorando, pero bueno, es un poco la sensación de estar un poco lejos y no saber un poco por qué lado ir. Esa es la sensación. Así que nada, hay que trabajar por la noche para entender un poco más esta suspensión y estas partes que no usábamos hace mucho y ver cómo lo vamos a mejorar”, concluyó Colapinto.

image.png

Cómo le fue en la FP1

El argentino finalizó en el decimonoveno lugar con un tiempo de 1:24.200 en las Prácticas Libres 1. Su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon tuvo una mejor práctica y terminó noveno, marcando 1:23.161.

El pilarense no consiguió estar cómodo en este nuevo circuito, teniendo dificultades con los neumáticos duros -con los cuales salieron los dos pilotos de Williams como los de Ferrari desde el inicio- y sufrió complicaciones en la curva cinco.

Embed #F1xFoxSports | La performance de Franco Colapinto en el Entrenamiento del #QatarGP



Las 2 carreras del año que quedan de la Fórmula 1 con @francolapinto vivilas en vivo en @TelemetricoF1 junto a @puenteadrian, @aagulla y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/fxTy40P3MW — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 29, 2024

En su primera vuelta con blandos, Colapinto no logró escalar en posiciones, mejorando su tiempo en el primer sector pero siendo más lento en los últimos dos. Al contrario de Albon, quien con el cambio de neumáticos, llegó a terminar tercero por detrás de las dos Ferraris.

Por su parte, el inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Qatar, el penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Lusail, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará cuarto.

Norris ocupará el primer puesto de la parrilla de la prueba corta -sobre el tercio de la distancia de la larga, es decir: 19 vueltas para algo más de 102 kilómetros- al haber dominado la calificación de este viernes, el 'sprint shootout', en el que en su tercera y definitiva ronda (SQ3) cubrió, con el preceptivo neumático blando, los 5.419 metros de la pista catarí en un minuto, 21 segundos y doce milésimas, 63 menos que su compatriota George Russell (Mercedes).