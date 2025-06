Qué dijo Javier Milei sobre la supuesta reconciliación con Fátima Florez

La periodista Maribel Leone se comunicó con el mandatario a través de un mensaje de WhatsApp y le consultó por los rumores que circularon en los medios.

"Somos solo amigos"

"Somos solo amigos", respondió, escuetamente, el jefe de Estado, sin dar mayores detalles sobre su vínculo con la reconocida imitadora.

Mientras que la panelista de Implacables, el ciclo de El Nueve, contó que también le escribió a la humorista, pero que no le contestó el mensaje.

image.png

La versión sobre la reconciliación

El periodista Gustavo Méndez fue quien difundió la noticia este miércoles en Mujeres Argentinas, el ciclo matutino de El Trece.

"Habrían dado un paso de reconciliación. En los Martín Fierro de Teatro la vi muy sonriente a ella", contó el periodista sobre el tema.

Y agregó: "Fátima Florez habría ido a cenar a Olivos. Estuvo también Karina Milei y otras personas... El mundo de la economía ya lo sabe y dicen 'Javo volvió con Fátima'".

"Le escribí a ella. Siempre me responde bien, rápido y amorosamente, pero no me respondió", apuntó.

Mientras que luego, Méndez expuso que se comunicó con personas del ámbito político e disparó: "Es reciente, Fátima ya durmió en Olivos".

Embed

Fue bueno mientras duró

El 12 de abril de 2024, Javier Milei había confirmado en las redes sociales su separación de Fátima Florez. En aquella oportunidad, el Presidente de la Nación explicó a través de un breve comunicado el motivo de su ruptura, y aclaró que iban a mantener un vínculo de amistad.

"Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos", escribió el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en X.

image.png

"Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", explicó.

Mientras que días después, Fátima Florez dialogó con LAM y habló sobre la ruptura: "Acá lo importante es que fue consensuado y está hablado, que la relación es hermosa y el vínculo está intacto. El comunicado fue de común acuerdo, está súper charlado".

"Nos separamos porque fijate el momento que tiene... es una gran responsabilidad sobre sus espaldas, estamos todos apoyándolo, es un momento difícil", se limitó a decir la imitadora. "No era celosa ni le hacía planteos", aseguró por aquel entonces.