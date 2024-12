Franco Colapinto: las tres chances que tiene para seguir en la Fórmula 1

El piloto argentino debutó en el GP de Italia, en Monza, con un duodécimo puesto. Rápidamente se destacó entre sus colegas y el público, con aquel histórico octavo puesto en Azerbaiyán y esa espectacular maniobra en la largada de Singapur, donde pasó a tres rivales.

La primera chance para que siga en la Fórmula 1 es la segura e que tiene contrato vigente en Williams y, a pesar de que no tiene butacas disponibles -el tailandés Albon tendrá como compañero al español Carlos Sainz, desplazado de Ferrari-, seguirá con su rol de piloto de reserva.

Mientras que luego del GP de Abu Dhabi que marcó el final de la temporada para la F1, quien fuera mano derecha de Toto Wolff en Mercedes fue un poco menos claro a la hora de hablar del destino inmediato del argentino.

Se abre la chance que Colapinto se sume a Red Bull, a la estructura de la escudería que tiene como estrella a Max Verstappen Sí. Y no hay habría que sorprenderse. Sin embargo, para que esa fantasía se empiece a corporizar lo primero que debe suceder es que se concrete la salida de Pérez.

El piloto mexicano tuvo una temporada para el olvido. Cometió errores otrora impensados y quedó lejísimo en rendimiento y en sumatoria de puntos, combo letal que le costó a la escudería perder el campeonato de Constructores a manos de McLaren. Pero Checo tiene contrato hasta 2026.

Mientras que Flavio Briatore, ex director deportivo de Benetton y de Renault y asesor de Alpine, no anduvo con vueltas a la hora de hablar del argentino. "Todos quieren a Colapinto en su equipo, no solo yo", dijo el italiano, quien incluso mantuvo charlas con el argentino y su representante, María Catarineu, en el paddock del Gran Premio de Qatar.

Tiene por detrás a Bernie Ecclestone, viejo patrón de la Fórmula 1, que en 2016 le vendió sus acciones de Formula One Management (FOM) a Liberty Media, una empresa estadounidense que actualmente maneja el gran circo. Sin embargo, FOM sigue estando a cargo de los derechos comerciales de la categoría y sigue teniendo a Ecclestone como cerebro.

Carlos Sainz giró con el Williams que dejó Colapinto

El piloto español Carlos Sainz se despidió este fin de semana de la escudería Ferrari en el Gran Premio de Abu Dhabi y ya se subió al monoplaza Williams del argentino Franco Colapinto con vistas a la temporada 2025.

Fue a fines de julio de este año cuando la escudería británica Williams anunció la incorporación del madrileño para la temporada que viene en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant. Aun así, el piloto siguió compitiendo para Ferrari y su lugar en Williams fue ocupado por el argentino Franco Colapinto desde la fecha 15 de la Fórmula 1.

Este domingo tras terminar segundo detrás del británico Lando Norris en el último Gran Premio del año disputado en Abu Dhabi, el español de 30 años manejó el monoplaza FW46 en el Circuito de Yas Marina.

En el marco de un ïfilming dayï organizado por la escudería Williams, Sainz utilizó el auto con el que Colapinto corrió durante esta temporada en la máxima categoría del automovilismo. El español dio sus primeras vueltas con el monoplaza y comenzar a ajustar detalles importantes para su adaptación.