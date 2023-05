"¿Es necesario lo que hacés?", le preguntó el Gringo a Zunino ni bien acabada la historia y luego de que el árbitro le mostrara la roja al lateral colombiano. "Hay un esfuerzo de la concha de su madre. ¿Por qué hacés esto?", añadió el DT entrerriano caliente por esa decisión.

De forma insólita, el referí le contestó: "No lo expulsé Gabriel", pese a que sí había tomado la decisión de sancionar a Mosquera. "Es el protocolo que estamos siguiendo y ya lo saben", agregó e hizo enojar aún más al ex técnico de Argentinos y Vélez que respondió: "¿Protocolo? No se te puede hablar a vos, ¿no?".

Enojo por los pocos minutos de adición con el árbitro Sebastián Zunino y abrazo con Facundo Colidio. Esto es Gabriel Heinze.

Tras este final caliente, Heinze habló del tema en conferencia de prensa. "Le fui a preguntar al árbitro y me dijo que hay un protocolo. Sería bueno que lean un par de libros de psicología algunos árbitros porque a veces hay que entender al futbolista", analizó el Gringo ante los medios.

"Uno está con una adrenalina importante en el partido, Yo lo que quería saber es si Mosquera lo había insultado y no. Pero bueno... Me dijo que tienen un protocolo", continuó el ex defensor de la Selección, el Real Madrid y el Manchester United, entre otros. "Y me parece bárbaro eh, no es que estoy hablando mal del árbitro. Si él se rige por eso, está bárbaro", concluyó.

“Me voy mal por mis jugadores. Los vi cabizbajos y tristes porque no pudieron tener lo que buscaron. De todas formas hoy me demostraron cosas muy lindas. Siento un orgullo tremendo de ser su entrenador”, se expresó el Gringo sobre el desempeño de su equipo.

Con este empate, la Lepra quedó 12° en la Liga Profesional con cinco victorias, otros cinco empates y la misma cantidad de derrotas. La próxima fecha recibirá a Arsenal (que lucha por no descender) en el Coloso Marcelo Bielsa.