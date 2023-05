-¿Fue penal de Sández a Solari?

-Es un claro penal, no entiendo que se discute, más ahora con está tecnología. Claro penal, claro penal.

-¿Qué te pareció el arbitraje de Darío Herrera?

-No fue bueno. Obviamente debió expulsar a Casco y a Enzo Díaz, sin lugar a dudas. El VAR también debió llamarlo para echar a Figal por un pisotón a Beltrán. Inentendible que no lo haya hecho. Expulsar a Varela y no amonestarlo. Debió haber sido expulsado antes que Casco y Enzo Díaz. Así que no fue bueno el arbitraje y las chiquitas tampoco. Cuando River quería jugar rápido, ya sea en los laterales o poniendo la pelota en el césped, no lo dejó. Así que condicionó el funcionamiento del equipo.

¿Fue penal de Sández a Solari?

-¿El mejor y peor arbitro del fútbol argentino?

-Los mejores son los nuevos: Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez y Rey Hilfer. Los tres apoyados por Tello, Herrera, quien no tuvo un buen mes pero me parece que está bien, y Rapallini, que después del Mundial bajó pero sigue siendo confiable. Y no hay más que eso, hasta ahí. Me gusta Arasa. Y el peor sin lugar a dudas hace muchos años es Espinoza: no entiendo cómo sigue siendo árbitro de fútbol, es técnicamente malo y no tiene estabilidad emocional y así no se puede dirigir un partido de fútbol.

-¿Hay equipos que son favorecidos con el arbitraje en el fútbol argentino?

-No, no hay equipos que son favorecidos. A veces te toca a favor y a veces te toca en contra. Nosotros (por River) en 2020 estuvimos siete meses sin que nos dieran un penal. Inentendible. Raro.

-¿Extrañas dirigir?

-No extraño dirigir. Gran culpa de eso es por River, porque realmente he terminado contento la mayoría de estos años. Estoy disfrutando de mi club, que es el más grande del mundo.

-¿Volverías a meterte en el ambiente del fútbol en otro rol?

-Sí, obviamente me gustaría trabajar en mi club, no en la televisión haciendo críticas futbolísticas y obviamente nunca más en AFA.