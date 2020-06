Gallardo, muy picante: "No quiero comer asado con amigos, quiero hacer mi trabajo"

Las frases más destacadas de Marcelo Gallardo sobre el momento que vive el fútbol en medio de la pandemia:

-"Tenemos el deseo de activarnos de a poco con los cuidados necesarios. No tengo deseo de romper una cuarentena, de comer un asado con amigos, deseos de shopping. Tengo deseos de hacer mi trabajo con los cuidados necesarios".

-“Hay mucho silencio porque entiendo que debe haber un pacto entre los dirigentes de la AFA para que estén en la misma sintonía y ninguno quiere ir en contra de lo que dice su presidente. Yo hablo por mí, trato de transmitir mi opinión, que no quiere decir que sea la verdad. Lo que sé es que con todos los jugadores que hablo es que tienen ganas de volver".

-“Hubo mucho silencio y eso me generaba una gran indignación. No sé si se va a volver a jugar en septiembre, en octubre o si se va a jugar este año. No había voces oficiales que nos dijeran adónde estábamos parados, seguíamos con mucha incertidumbre. Por lo que hablo con entrenadores y jugadores tengo voces alineadas con que no se aguanta más el tema. Se necesitaba alguna conversación con la casa madre de nuestro fútbol".

-“Todo el mundo entiende y pone por delante de todo la salud y la vida de las personas. El fútbol es una actividad importante social y culturalmente, pero no es imprescindible. Lo imprescindible son cosas más importantes. Pero de ahí a no hacer nada, a quedarnos de brazos cruzados, a no poder debatir me parecía demasiado. Se lo dije todo el tiempo a Rodolfo y tampoco encontraba muchas respuestas, si bien él pensaba igual que yo y me lo transmitía".

-“Por qué no pueden activarse los equipos en las provincias que no tienen circulación del virus? ¿Por qué? Es muy injusto. No se trata de sacar ventajas sino de liberar las mentes y los físicos de los futbolistas que viven de esto. No le prohibamos esa posibilidad. Yo no podré hasta que las autoridades sanitarias nos lo permitan, pero no le cortemos a los que están en las provincias que pueden actual de manera más normal".

-“Es muy difícil consensuar en el fútbol, por eso yo hablo por mí y cada uno se tiene que pronunciar de la manera que crea y pueda. Es difícil consensuar. Hay entrenadores que imagino yo que no van a ir en contra de la palabra del presidente de su club".

-“Con el campeonato tomaron decisiones aceleradas, han decidido ejecutarlas y a partir de ahí dijeron 'vamos a ver qué pasa'. Yo veo un fútbol argentino que claramente va a ir en decadencia. Sacando los descensos no sé a cuántos podés ayudar. No es muy comprensible. Puedo entender que quieras ayudar de otra manera y me parece perfecto, es hasta algo lógico y coherente, pero no me parece devaluar nuestro campeonato que ya viene siendo devaluado a partir que no respetamos un mismo formato de campeonato durante cinco o seis temporadas seguidas".

-“Se han apresurado a tomar decisiones, ahora no sabemos cómo es el campeonato que vamos a jugar. Yo se lo dije al presidente de River. Yo se lo transmito a Rodoldo D'Onofrio que es el presidente de la institución donde yo trabajo. Pero yo no voy a la AFA ni me siento en el Tribunal de Disciplina. Estoy muy preocupado con lo que va a ser el fútbol argentino".