El volante, que defendió los colores del Millonario durante dos temporadas, recordó que en su estadía en Núñez, puntualmente durante el año 2009, tuvo que poner dinero de su bolsillo para comprar ropa interior.

image.png Galmarini entrenando en River con Marcelo Gallardo, Ariel Ortega y Rodrigo Archubi

"Una vez hubo que comprar calzoncillos para ir a un viaje a Canadá y me pidieron si yo lo podía hacer. Obviamente accedí, los compré y nunca me devolvieron la plata. Reclamé dos veces y después consideré que no tenía más sentido hacerlo. Fueron mil dólares los que puse", contó en Radio 9.

"Reclamé dos veces y después consideré que no tenía más sentido hacerlo. Era un club que estaba en decadencia. Los dirigentes no estaban haciendo bien las cosas", agregó.

Dos años después de esa pretemporada en Canadá, River se fue a la B.