Boca visita a Belgrano y va por la clasificación: hora, formaciones y TV

El equipo dirigido por Fernando Gago lidera la Zona A junto con Argentinos Juniors, ambos con 26 puntos. El fin de semana pasado le ganó a Barracas Central 1 a 0 en la Bombonera, lo que le permitió recuperarse de la derrota contra Newell's en Rosario.

¿Qué necesita Boca para clasificarse a la próxima etapa del campeonato? Un triunfo le dará el pasaporte sin importar otros resultados. En caso de empatar, tendrá que esperar que Barracas Central (vs. Tigre) o Defensa y Justicia (vs. Unión) pierdan y que Racing no le gane a Aldosivi. Y si pierde, no tendrá chances de lograr su objetivo en esta fecha.

Para enfrentar a Belgrano, el Xeneize tendrá de cambios. En la mitad de la cancha, Kevin Zenón ingresará en lugar de Exequiel Zeballos y, en la delantera, el uruguayo Miguel Merentiel reemplazará a Milton Giménez.

El Pirata, por su parte, viene viene de ganarle 1-0 a Estudiantes de La Plata, el pasado viernes en condición de visitante, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo de Ricardo Zielinski se ubica en el duodécimo lugar de la tabla con 14 puntos, a tres unidades de la clasificación a la próxima fase final del certamen.

Para recibir a uno de los líderes del Grupo A, Zielinski realizará tres modificaciones: en la defensa, Gerónimo Heredia y Nicolás Meriano ingresarán en lugar de Mariano Troilo y Elías López mientras que, en el mediocampo, Facundo Quignon tomará el lugar de Lucas Passerini, sumándose a la línea de cuatro volantes y haciendo que Nicolás Fernández acompañe a Franco Jara en la delantera.

Posibles formaciones

Belgrano de Córdoba: Manuel Vicentini; Gerónimo Heredia, Aníbal Leguizamón, Nicolás Meriano y Fausto Grillo; Santiago Longo; Lucas Menossi, Facundo Quignon y Francisco González Metilli; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Horario: 20.30.

TV: TNT Sports.

Estadio: Belgrano de Córdoba.