Germán Burgos: "Me gusta Vidal, acá tiene un votante"

“Me gusta desde que arrancó, desde que ganó las elecciones. Está tapada, pero en cualquier momento sale. Acá tiene un votante seguramente”, agregó Burgos, desde Madrid, en diálogo con La Metro.

Sus palabras generaron un gran revuelo en las redes sociales. Incluso, lo compararon con Nahuel Guzmán, el arquero que supo mostrarse con remeras de H.I.J.O.S y pidiendo por justicia por la desaparición de Santiago Maldonado.

Embed Vos tan Mono Burgos y nosotros tan Paton Guzman... pic.twitter.com/H7eAuwH2ZJ — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) 22 de mayo de 2019

Embed Quién hubiera dicho que el Mono Burgos y Chilavert terminarían jugando en el mismo equipo. pic.twitter.com/KDbOjWLDBb — Jotapé (@unjotape) 22 de mayo de 2019

Embed Primero Chilavert, después Tévez, ahora el Mono Burgos. Me pregunto: ¿qué carajo les pasa a los futbolistas que pasaron de humildes a millonarios que bancan gobiernos de derecha? ¿Tan fácil se olvidan de dónde vinieron? Miserables es poco. — Alenca Petrich (@petrichalenca) 22 de mayo de 2019

Embed el mono burgos evoluciono a gorila — Gordorrendo (@LianGuka) 22 de mayo de 2019

En otro plano, también le preguntaron si dirigirá River. "Marcelo (Gallardo) es un amigo que está trabajando ahí por eso no me gusta hablar si voy a dirigir a River ahora; hoy a las 2:30 hs. de España me levanto a ver el partido de River", sostuvo y agregó: “Yo sé que un día tengo que pasar por River porque es mi casa".