"¿Si tuve un llamado o un contacto de quién? ¿Dirigencia de quién? No entiendo la pregunta, ¿Cómo voy a tener un contacto si estoy trabajando en Vélez?". Y siguió: "Mis actos ya lo he explicado, son claros, yo estoy en Vélez. Como siempre dije, ahora terminaré, me sentaré, hablar y daré mi forma de pensar. Me dirán por qué camino debe ir el club y después tomaremos una decisión".

Embed Hace falta más gente como Gaby Heinze en el fútbol. Respeto por los clubes que no son grandes. pic.twitter.com/PNspY4C2R8 — A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) October 29, 2019

"La oferta fue muy sería, pero no soy un traidor"

André-Pierre Gignac, el delantero francés que sonó varias veces en Boca, confesó que recibió una jugosa oferta del Xeneize, pero le bajó el pulgar por respeto a Tigres de México.

"No quise faltarle el respeto porque es un gran club y me encanta, pero no había marcado mi gol 105 -récord del club- y yo dije que me quería retirar en Tigres. Hicieron un esfuerzo para mi contrato e iba a cobrar lo mismo que aquí... Era perfecto, pero no", remarcó el delantero francés.

Enseguida, añadió: "He dicho varias veces que quería terminar mi carrera en Tigres. Tenía la chance de ganar la Libertadores, tener revancha mía y de Boca contra River, pero ¿cómo le digo a la gente? La institución se puede arreglar, pero con la gente no... No soy un traidor y no puedo hacer eso. Me han apoyado desde el inicio".

Y cerró: "No lo hago por mi imagen, pero por mi palabra. Me veo mal diciéndole a la gente que quería retirarme en Tigre pero llegó Boca. Me encanta, pero mentirle a la gente no era correcto y por eso decidí rechazar la oferta".