Hernán Crespo: "Hoy hicieron un partido excepcional"

"Es hermoso en lo personal el tema de mis hijas. Hace una año que no las veía, apostando a este trabajo. Hoy ellas vieron el mejor partido de Defensa y Justicia en su historia", manifestó emocionado el entrenador del Halcón.

Luego, habló de cómo se dio el partido y llenó de elogios a los jugadores: "Va ser muy recordado por las formas, el partido que hicieron fue una locura. No hay gozo mayor que jugar de la manera en que jugamos y obtener el resultado que obtuvimos".

Bajo la misma línea, se restó mérito de la consagración y volvió a destacar a los futbolistas: "Uno puede tener ideas, puede razonar, analizar, pero sin los jugadores no podés hacer nada. Ellos jugaron un partido excepcional, un partido que difícilmente se ve en una final continental".

Embed ¡Bravo! Crespo destacó el trabajo de Zubeldía en la conferencia del campeón. ¡Respeto!#LaGranConquista pic.twitter.com/OpODQqQHVj — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) January 23, 2021

"Yo pongo arriba de la mesa una idea y ellos la bancan y van, y creen y lo demuestran y salió. Pero está claro que sin la predisposición de los jugadores, los técnicos no podemos hacer nada. Les agradeceré eternamente lo que hicieron. No solo hoy, sino en todo el camino", agregó Crespo.

En un momento dado de la conferencia, el DT del equipo campeón de la Conmebol Sudamericana mencionó al entrenador de Lanús y valoró su labor: "no quiero obviar el trabajo que hizo Luis Zubeldía, otorgándole espacio a los chicos y dándole una identidad, es para aplaudir, quiero reconocer su labor. Hoy las cámaras están hacia mí, pero yo no soy mejor que él. Hoy me toca ganar a mí pero hay que dignificar al rival porque eso nos hace mas grandes".

Embed

Además, recordó los valores que lo llevaron al triunfo en su trayectoria como entrenador profesional : "Mi carrera arranca desde junio de 2012, pero esto indica que lo lindo que han dejado estos jugadores es que si vos te dedicás y tenés disciplina a pesar de los inconvenientes, sin cortar camino y siendo educado, hay recompensa".

Por último, brindó unas palabras para recalcar su admiración hacia sus dirigidos: "El mensaje no solamente deportivo sino social que dieron estos jugadores es notable. Yo agradezco al fútbol de que sea popular este mensaje y en eso tienen todo que ver estos jugadores".