Jake Paul invencible: le ganó a un ex campeón de UFC

El constante intercambio de guardia de Silva, para intentar contrarrestar los golpes que recibía en el rostro, no le sirvió de mucho dado que, en el octavo asalto, y último de la velada, el ex campeón de UFC fue enviado a la lona por un potente golpe en el mentón. Aun así, se puedo levantar y terminar la pelea en pie.

Los jueces dieron las tarjetas 77-74, 78-73 y 78-73, todas a favor de Paul (25 años) para decretar el triunfo por decisión unánime, mejorando su récord a 6-0 con 4 nocauts, mientras que Silva (47) se estancó en 3-2 con 2 KO.

En su corta carrera, Paul tiene victorias sobre Nate Robinson (ex NBA), Ben Askren (ex UFC), Tyron Woodley (ex UFC) en dos ocasiones y Silva.

Anderson Silva se retiró del UFC en octubre del 2020 luego de perder por nocaut técnico frente a Uriah Hall. En su carrera en las artes marciales mixtas fue reconocido a nivel internacional al acumular un récord 34-11 con 23 nocauts y tres sumisiones, además fue campeón de peso medio entre el 2006 y el 2013 que fue despojado por Chris Weidman.

Como boxeador, Silva estaba en una racha de tres triunfos consecutivos, incluyendo una decisión dividida sobre Julio César Chávez Jr. en el Estadio Jalisco y un nocaut sobre el ex artemarcialista Tito Ortiz en septiembre del 2021.