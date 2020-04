Juanfer Quintero, sobre la denuncia a Villa: "El tema de la pareja es de la pareja"

juafer-palabras.jpg

"Nadie se enojó con nadie. O no se dan cuenta que no puede (Villa) estar cerca de su casa. Es que ¿no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas, ahora lo humano es lo humano... diferencien eso. Y sepan de leyes más bien, porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire... abrazo", escribió Quintero en Instagram.

El revuelo no se hizo esperar en redes sociales, donde muchos hinchas de River se vieron molestos sobre los desafortunados dichos del mediocampista, y otros, lo defendieron compartiendo sus palabras.