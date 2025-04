¿Mariana Brey será la nueva primera dama?

Tras el anuncio de la separación del Primer Mandatario ya fue vinculado con una nueva mujer, una periodista del mundo del espectáculo.

En "Sálvese quien pueda" (América TV), Yanina Latorre reveló detalles de la separación de Milei y González, recordando lo que habia dicho en diciembre del año pasado, cuando aseguró que Yuyito ya “tenía el boleto picado”.

“Él ya tenía en diciembre decidido que la iba a dejar. Se ve que los políticos tienen otros tiempos o esperan los momentos. No solo era Karina Milei la que no quería que ella esté con él, Milei empezó a decir que no lo cuidaba institucionalmente, lo expuso mucho” relató la conductora.

Por su parte, Majo Martino -panelista invitada- reveló que según le informó una fuente cercana al Presidente, la pareja se había separado hace meses “La estiraron. Javier la consideraba muy densa, porque él no quería quilombos. Javier siempre ponía terceros para no estar a solas con ella. La quiere mucho, pero la relación no iba más. Él es un caballero, jamás va a hablar mal de una mujer con la que estuvo”.

La sucesora

Hace una semana, Javier Milei mantuvo una extensa entrevista -de más de 4 horas- con el periodista Alejandro Fantino en su streaming "Neura", donde al final de la charla se sumó la periodista de espectáculos Mariana Brey. Durante la nota, el presidente la elogió, calificándola como “una genia, gladiadora y crack”, mientras que ella le agradeció por su gestión y “cumplir con su palabra”.

La periodista Nancy Pazos, colega de Mariana Brey, habló sobre el encuentro entre ellos en su programa en Radio 10, "El tema del día es la ruptura del noviazgo de Milei. Brey se está preparando. La última vez que Yuyito estuvo con él fue en el streaming de Fantino. Ese día, Javier conoció a Mariana".

Yanina Latorre habló del tema en su programa "Sálvese quien pueda" y agregó que “Milei miró a Brey durante cuatro horas” y Yuyito -que estaba presente- no lo soportó y se retiró enojada del lugar.