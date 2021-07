La nadadora de 21 años llegó a sus primeros Juegos Olímpicos con la exigencia de seguir con los buenos resultados que consiguió en las temporadas previas; tanto en los Juegos Olímpicos de la Juventud como en los Panamericanos. Durante la cuarentena del año pasado, Delfi tuvo varios inconvenientes para continuar con sus entrenamientos y se despidió de Tokio luego de no superar las fases clasificatorias.



Mediante un posteo en sus redes sociales, Piganitiello destacó lo importante que fue para ella debutar en los Juegos Olímpicos pese a no obtener los resultados soñados. “Oficialmente nadadora olímpica, con todo lo que eso significa. Ya habrá momento de hacer un balance del torneo y del proceso hasta acá. Mientras tanto, voy disfrutar de cumplir uno de mis tantos sueños: competir en un Juego Olímpico con la bandera argentina. Sé que esta vez me toca aprender y ganar experiencia. No es ningún antes y después, es parte de esta carrera y a partir de de mañana arranca un nuevo capítulo. Gracias a los que están en las buenas y en las malas mucho más. Puedo decir que estoy acá. Que lo intenté. Y que voy a seguir luchando por mis convicciones”.



Luego de quedar fuera de los Juegos, Delfina dio un mensaje de apoyo a todos aquellos que buscan cumplir sus sueños: “Siempre se me da muy fácil dar el speech de luchen por sus sueños que siempre van a conseguir sus resultados y todo lo que se propongan cuando me va bien, porque cuando a uno le va bien es muy fácil decir luchen por sus sueños. Hoy, que no me está yendo bien, aún así estoy muy segura de mis convicciones y les reitero: luchen por sus sueños que en algún momento se les va a dar. Hoy desde el lado de una derrota personal, igualmente les digo luchen por eso”.

Con un tiempo de 8:44.85 quedó última en la serie de clasificación de 800 metros y sobre ello aclaró: “Mi objetivo de hoy era, sobre todo, disfrutar de la carrera y disfrutar de donde estoy. De nadar mi segunda carrera olímpica con todo lo que eso significa. Obviamente que no es el tiempo que quiero, no se me dio hoy en la competencia. Uno podría decir que fue un fracaso y que perdí, pero no siento que perdí nada".



"Simplemente no gané una medalla o no hice una marca, mi mejor marca. Pero yo gané un montón de experiencia, gané un montón de aprendizaje y me quedo con todo eso. Los Juegos Olímpicos y sus valores no se miden solamente con estar en el podio, hacer un tiempo o ganar un partido", concluyó.