El equipo argentino viene de superar a Australia por 29-19 y de caer ante Nueva Zelanda por 35-14. El rival de la siguiente instancia aún está por confirmarse, lo que sí esta anunciado es que el partido será este marte desde las 6:30 hs de la Argentina. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora buscarán quedarse con un lugar en las semifinales.

Antes de cumplirse el minuto, Los Pumas marcaron la diferencia siendo muy superiores. Lautaro Bazán Vélez escapó fácilmente de su marca y sólo lo detuvo el ingoal. Dentro de aquellos primeros 7 minutos, también hubo otras conquistas que tuvieron como protagonistas a Matías Osadczuk, Luciano González y Santiago Mare, encargado de las cuatro conversiones para el 28-0 inicial.

Ya en el complemento, Argentina no perdonó a Corea y con tries de Rodrigo Isgro, Germán Schulz, Gastón Revol e Ignacio Mendy se llevaron un triunfo perfecto que se potencia con el hecho de no haber recibido puntos en contra.

Entre Sudáfrica o Estados Unidos, elencos que dirimen el primer lugar del grupo C, saldría el rival del equipo nacional.