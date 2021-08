La camiseta 30 de Messi se agotó en una hora

Si bien era algo esperable por lo que genera la figura del argentino, se trata de un fenómeno sin precedentes que batió todo los récords ya que había sucedido lo mismo con la de Neymar, pero en esa ocasión en un día.

Los precios van desde los u$s 98 hasta los u$s 188, dependiendo del talle y el modelo. El club está reponiendo stock ante la alta demanda no sólo on line sino también en el store que se encuentra en las adyacencias del estadio Parque de los Príncipes.

Messi-camiseta-PSG-02.jpg Messi con su nuevo uniforme de trabajo, la 30 del PSG.

La locura en las calles de París se reflejó en la jornada del martes en el aeropuerto, el hotel, el estadio y hasta en los alrededores de la clínica donde se realizó los estudios de rigor; la Policía debió montar un fuerte operativo cortando calles y escoltando la van que trasladó a La Pulga de un lado a otro para evitar incidentes.

Este miércoles, con su presentación oficial la gente se hizo presente en gran número en los alrededores del estadio del PSG con banderas y fuegos artificiales, respetando el fuerte vallado y operativo de seguridad, para tratar de ver por las pantallas gigantes y luego a distancia al astro argentino.

Todo se mantuvo en orden a pesar del fervor de los "ultras" hasta que se dieron algunos focos con peleas que obligó a las fuerzas de seguridad a poner orden y evitar que las cosas se desmadraran.

Messi se dio el gusto de saludar a los fanáticos, colocarse la clásica bufanda con los colores del club y hasta de arrojar algunas camisetas.