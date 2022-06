Le prohibieron competir a la nadadora que sufrió un desmayo

La FINA no deja que la deportista estadounidense compita pese a que la selección de Estados Unidos de natación artística sí había considerado que estaba lista para participar este viernes en esta prueba del Mundial de natación.

El caso de Anita dio la vuelta al mundo luego que tuviera que ser rescatada por su entrenadora, española Andrea Fuentes. Una vez que se recuperó, comenzó el debate sobre si tenía que participar en la final de la rutina libre por equipos.

Los informes indicaban que Álvarez iba a estar en las piletas de la Isla Margarita en Budapest, Hungría después de recibir el visto bueno de los médicos de la delegación de su país.

image.png La dramática imagen de la nadadora Anita Álvarez que recorrió el mundo.

"Descansé mucho, toda la noche y todo el día. Siento mi cuerpo totalmente normal. Es algo que ya me ha ocurrido. Descansas y al día siguiente vuelves al agua. Tienes que hacerlo así para no cargar tu cabeza de miedo. Los médicos me han revisado. Siento que mi cuerpo puede gestionarlo y está todo en mi mente. Quiero terminar esta competición, que ha sido la mejor que hemos tenido en Estados Unidos en mucho tiempo. No quiero faltar al compromiso con mi equipo en la final del libre. Quiero acabar estos campeonatos con la cabeza alta. Quiero que mis compañeras sientan que pueden confiar en mí y esto nos haga más fuertes", declaró la nadadora en una entrevista.

Minutos antes del inicio de esa disciplina la FINA no autorizó a que Estados Unidos incluya entre las participantes a la deportista de 25 años y debieron buscarle un reemplazo para completar el equipo de natación artística.

"El equipo participará en la prueba libre por equipos en el campeonato mundial de la FINA de 2022 sin Anita Álvarez. La FINA ha determinado que no se le permitirá competir por motivos de seguridad deportiva", señaló la Federación Estadounidense de Natación Sincronizada a través de un comunicado.

"Hay diferentes tipos de atletas, algunos de los cuales están bien con este tipo de alternancia entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero algunos son más sensibles, y ella es uno de ellos. Probablemente no sea el deporte para ella", se había excusado horas antes el cardiólogo Béla Merkely, rector de la Universidad Semmelweis de Budapest, a cargo del área de salud en el Mundial de Natación.