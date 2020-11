Los Pumas van por otra hazaña ante los All Blacks

Con diez cambios con respecto al equipo que empató frente a Australia el sábado pasado, el elenco entrenado por Mario Ledesma buscará en el Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle, un éxito que lo deje a las puertas de lograr su primer título del certamen que reúne a las potencias del hemisferio sur, en el que en esta temporada se ausentó Sudáfrica. La cita es a las 5.45 de y transmite ESPN 2.

Dos semanas después de vencer por primera vez en la historia al seleccionado de Nueva Zelanda, el representativo nacional afrontará otra 'misión imposible'. Los 'Hombres de Negro', que hasta el fin de semana pasado parecían desahuciados, han resurgido de sus cenizas y ahora comparten la punta del torneo con sus otros dos rivales, todos con seis puntos.

Llegan al encuentro con la intención de revancha, pero también con la idea de lograr un triunfo amplio que los deje a un paso del título. Una coronación que necesitán con urgencia por dos motivos: reivindicarse de la caída sufrida en el Mundial de Japón y darle tranquilidad a su nuevo entrenador, Ian Foster, que ha recibido cantidad de críticas después de perder ante Australia y Argentina sucesivamente.

Ante esta situación, el equipo albiceleste, con diez variantes inexpertos, buscará una nueva proeza. no será fácil, ya que Ledesma cambiará a seis de los siete backs (sólo se mantiene como titular Nicolás Sánchez, el octavo, un segunda línea y los dos pilares. De esta manera le dará descanso a varios de los héroes de los dos últimos sábados y a la vez les permitirá disfrutar minutos en cancha a varios jugadores que hace rato no los tienen, como Facundo Isa, quien vuelve tras no ser convocado al Mundial.

Hasta aquí, el representativo nacional ha mostrado una gran defensa y buena eficacia para sumar en ataque. Pero esta vez los All Blacks llegan heridos e intentarán doblegarlos desde la patada inicial. Foster puso lo mejor que tiene con la intención de despedirse del torneo de la mejor manera y volver a su país a la espera del final del torneo que concluirá el sábado 5 de diciembre cuando choquen Australia y Los Pumas.

Formaciones:

Argentina: Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Juan Cruz Mallía y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurrra ; Facundo Isa, Marcos Kremer y Pablo Matera; Lucas Paulos y Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya y Mayco Vivas. Entrenador: Mario Ledesma.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Akira Ioane; Samuel Whitelock y Scott Barrett; Nepo Laulala, Dan Coles y Joe Moody. Entrenador: Ian Foster

Cancha: Mc Donald's Jone Stadium de Newcastle.

Arbitro: Nic Berry (Australia).

Horario: 5.45 de Argentina (19.45 local).

TV: ESPN 2.