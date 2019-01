Maradona bancó a Mora tras el retiro en River: "Peleala como la peleé yo"

El Diez le dedicó un mensaje especial a Mora en sus redes sociales y lo motivó para que siga ligado al fútbol:

"No nos conocemos, @romoriita11, pero te hablo igual, como si te conociera. En esto no hay colores de camisetas y no hay pasión de por medio. Sólo quiero darte todo mi apoyo. Yo espero que sigas dentro del fútbol, que no te dejes estar. Peleala como la peleé yo. Yo tuve una muy jodida, pero le metí un gancho y le gané. Vos tenés toda la fuerza del mundo. Por eso espero que este año te depare todo lo contrario de lo que te está pasando. Te mando un abrazo grande, uruguayo!", escribió Maradona.

ADEMÁS:

Todo el mundo River salió a apoyar a Mora

Mora se retira del fútbol a los 31 años: "El sufrimiento y el dolor son constantes"

El carrito de asistencia médica entró a atender a un lesionado y le pisó el pie

Monzón, el campeón marcado por la gloria y por la violencia

Después de anunciar su adiós, Rodrigo Mora escribió un estado de WhatsApp conmovedor. "El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad", publicó el uruguayo.