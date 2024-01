Novak Djokovic derrotó a Taylor Fritz y está en semis del Australia Open

Con este triunfo, el actual número uno del mundo, 10 veces campeón en Australia, extendió a 33 victorias consecutivas su racha en el torneo, donde su última derrota ocurrió en 2018 a manos del coreano Chung Hyeon en los octavos de final.

El serbio, que no jugó la edición 2022 por su recordada controversia con las autoridades australianas, que lo deportaron por incumplir con las reglas migratorias vigentes en ese momento por la pandemia de coronavirus, jugará en semifinales en el Rod Laver Arena ante el italiano Jannik Sinner (4º), quien venció 6-4, 7-6 (5) y 6-3 al ruso Andrey Rublev (5º).

Embed

Los otros cotejos de cuarto de final serán: Hubert Hurkacz (Polonia, 9°) ante Daniil Medvedev (Rusia, 3°), esta noche de Argentina, y Alexander Zverev (Alemania, 6°) frente a Carlos Alcaraz (España, 2), el miércoles.

Esta victoria la festeja Djokovic y el mundo del tenis después de las recientes declaraciones del serbio. "Mientras sea el número uno y continúe en la cima, no me siento en posición de meditar dejarlo. Cuando vea que no soy capaz de competir al máximo nivel con los chicos y ser candidato a un título de Grand Slam, probablemente considere la retirada", reveló la leyenda.

Y agregó: "Pensé que este año me sentiría más relajado o como mínimo con algo menos de tensión, pero no es así. Se puede ver incluso hoy, tenía el partido totalmente controlado y en cuanto he tenido un juego complicado estaba con discusiones con mi box. Sigo teniendo ese fuego interior que me ha permitido conseguir todo lo que he logrado".