Kudelka: el dolor por la final, el ejemplo de Messi y qué dijo de Mazzanti a Boca

"Hoy estoy más abatido que ayer. Ayer fue lunes, llegué con tristeza y mucho pensamiento. Hoy me levanté con dolor y bronca de no haberlo logrado, la misma que el hincha", se sinceró el entrenador y agregó: "El pasito al logro era tan pequeño… Por más pequeño no dejaba de ser muy dificultoso porque el rival quería lo mismo",

Además, en este diálogo con ESPN se comparó con un alpinista: "Muchas veces se prepara tanto para subir, se concentra tanto para transitar hasta la cima, que cuando ve la cima es donde más posibilidades de distracción siente, porque cree que ya llegó, pero todavía no llegó".

Por otra parte, el exentrenador de Talleres dijo que buscó casos similares de deportistas que hayan atravesado lo mismo que él en cuanto a la obtención de un título y puso de ejemplo a Lionel Messi: "Me acordé mucho de Messi, cuando en la Copa América de Estados Unidos dijo: ‘no puedo más, no lo pude lograr’. Y por su capacidad y resiliencia, volvió a insistir. La vida trata de eso".

Además, Kudelka volvió a explicar el beso a la medalla de subcampeón que lo hizo por "la esencia pura del deporte, que es competir". Y también destacó: "Estar en una final y ser un protagonista de la misma, eso es el deporte. Agradezco a Huracán, que me puso en una situación tan hermosa como jugar una final".

Por otro lado, sobre el presunto interés de Boca por Mazzanti, delantero de Huracán, declaró: "No voy a ser egoísta en eso, si es lo mejor para el club y para la institución, yo no voy a poner barreras". Y siguió: "Es un jugador que a mi me dio mucho, me brindó todo".

"Entre diciembre y enero, recibió ofertas de Racing, de Independiente, de algún club del exterior...El pibe no hizo un problema, entrenó como el primero, el se preparó siempre más allá de las ofertas que tuvo. Entonces, yo tengo que acompañar en eso. Desde el punto de vista egoísta de entrenador, no lo quiero dejar ir", concluyó el técnico, quien ya mira al futuro: "Tenemos la obsesión de ganar la Sudamericana".