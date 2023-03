Oficial: Sebastián Beccacece es nuevo entrenador del Elche

Beccacece tendrá la muy difícil tarea de en 12 fechas sacar de la zona del descenso a un equipo hundido en el último puesto. En 26 fechas, Elche logró dos victorias, empató siete veces y cayó en los 17 partidos restantes. Suma 13 puntos y está a 14 del Espanyol, que es el primero de los que equipos fuera de la zona de descenso.

Para colmo, su debut será este sábado, de local desde las 16, contra ni más ni menos que el Barcelona, puntero del campeonato por 12 puntos. Después, su equipo visitará al Osasuna y al Girona.

El técnico argentino firma hasta el final de la temporada 2023/24 con el #ElcheCF #BienvenidoBeccacece pic.twitter.com/VJTDVHSTkE — Elche Club de Fútbol (@elchecf) March 21, 2023

Ahora, viene de perder 2 a 0 con Real Sociedad en condición de visitante. En cuanto a su plantel, Beccacece contará con seis futbolistas argentinos: Axel Werner, Lisandro Magallán, Nicolás Fernández Mercau, Lautaro Blanco, Lucas Boyé y Ezequiel Ponce.

No es la primera vez que el Elche se interesa en los servicios del exentrenador de Defensa y Justicia; en octubre del año pasado el entrenador argentino estuvo en el radar de los españoles pero la UEFA trabó su llegada.

Es que los entrenadores que no cuentan con licencia UEFA deben acreditar cinco temporadas completas dirigiendo en Primera y Beccacece no las tenía. Es por eso que el ente que regula el fútbol en Europa, no lo habilitó porque no cumplía con dicho requisito.