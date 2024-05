Por qué Juan Sebastián Verón no viajó a la final en Santiago del Estero

Tras la polémica con la AFA por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, Verón faltará en el estadio Madre de Ciudades, porque no está en el país. Se encuentra en Miami junto a su esposa.

Vale destacar también que la 'Brujita' no suele ir con el equipo de visitante. No lo hizo durante toda esta Copa de Liga, ni siquiera a un destino más cercano, como la cancha de Platense en los cuartos de final con Barracas, y tampoco en el triunfo ante Boca en Córdoba. En general, cuando el equipo es visitante, prefiere ver los partidos solo en su casa.

“Los partidos en general me gusta verlos solo. Los sufro. Cuando no tenés poder de decisión, me cuesta relajarme. No me gusta verlos con gente alrededor. No escucho a nadie, me abstraigo, las reacciones que voy teniendo tampoco me gusta que las vean. Y a veces te toma alguna cámara y no está bueno. No puedo exteriorizar. En mi casa soy de patear cosas, arrastrar cosas, me suele pasar”, le contó la Bruja a TyC Sports tiempo atrás.

Ya pasó incluso en la última final que jugó y ganó Estudiantes, por la Copa Argentina del año pasado, ante Defensa y Justicia. Por ese entonces vice del club (asumió su nueva presidencia este último 1° de abril), festejó la victoria desde su casa y luego sí se encontró con el plantel en la celebración por el título en la Municipalidad de La Plata. Por eso, aunque hubiera estado en el país, seguramente tampoco habría viajado a Santiago del Estero.

La particularidad de esta situación, también, tiene que ver con que Verón tampoco será parte de la premiación de la final, que suele convocar a los presidentes de ambos clubes en la entrega de medallas, independientemente del ganador. Ahí, siempre está el titular de la AFA, Claudio Tapia, con quien hoy la Brujita está enfrentado políticamente. No sólo por cuestiones organizativas del fútbol argentino en general, sino también en lo particular por el debate instalado sobre las SAD.

Decenas de micros llegaron a Santiago del Estero

Los hinchas de Estudiantes de La Plata y colmaron más de 100 micros de larga distancia que partieron el sábado desde el estadio Jorge Luis Hirschi hacía Santiago del Estero donde se jugará la final de la Copa de la Liga entre el “Pincha” y Velez.

Centenares de simpatizantes ‘Pincharratas’ se hicieron presentes en su estadio para subirse a los micros de larga distancia que, tras más de 12 horas de viaje, arribaron al estadio Único Madre de Ciudades: 13 mil fueron los hinchas del “Pincha” que se subieron a los más de 100 micros que contrataron las filiales y agrupaciones que salieron en caravana hacia Santiago del Estero.

Por su parte, decenas de micros de hinchas de Vélez también partieron desde el estadio José Amalfitani rumbo a Santiago del Estero y se encuentran arribando a la provincia.