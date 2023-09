Rafael Nadal eligió al mejor jugador de tenis de la historia: quién es

Con 37 años, el español tiene 22 Grand Slams en sus registros, repartidos en 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 Australian Open y 4 US Open. El serbio, un año más chico que él, alcanzó los 24 Grandes tras ganar en Estados Unidos y sobre ello se explayó Rafa: “Creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es”.

“Creo que con respecto a títulos, Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir. Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones", continuó Nadal su explicación en esta entrevista con el Diario As.

Y agregó: "Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera. Él ha tenido otro y de alguna forma eso también es parte del deporte. Le felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración”.

“Lo he dicho cuando era yo el que ganaba más Slams, lo dije cuando estábamos empatados y lo digo ahora que voy por detrás. No voy a ser yo el que intente a través de una lucha personal, querer ser lo que no soy. Lo que es, es y lo que no es, no es. Digo esto muy satisfecho con todo lo que yo he hecho”, remarcó Rafa.

Por otro lado, Nadal volvió a dejar en claro que se acerca su retiro: “Creo que (2024) va a ser mi último año. Estoy bastante convencido. Aunque, al mismo tiempo, a estas alturas, a finales de septiembre, no lo sé. ¿Qué puede pasar? Si de repente las cosas funcionan muy bien, que físicamente me encuentre bien...".

"Si me siento competitivo y disfruto de lo que hago, ¿por qué me voy a poner una limitación? No lo puedo decir al 100%. ¿Qué creo que va a ser mi último año? Lo digo, creo que va a ser mi último año. ¿Qué va a ser al 100%? Tampoco lo puedo asegurar porque siempre pueden ocurrir cosas y no quiero decir una cosa al 100% y después que digan, dijiste tal cosa, porque no estoy 100% seguro. Ahora, si me tuviera que apostar algo, diría que es mi último año”, concluyó el tenista español.