Rubén Insúa: "Aspiro a ganar la segunda Copa Libertadores"

Ahora, Rubén insúa se subió al entusiasmo y aseguró: "Aspiro a ganar la segunda Copa Libertadores".

Insúa, que llegó en un San Lorenzo en crisis deportiva, donde los entrenadores duraban unos pocos meses, se afianzó en el cargo a base de resultados. Sus equipos en este año y medio compitieron en la mayoría de las competencias. “No soy un hincha fanático de los balances, pero creo que el 2022 fue bueno y este año fue un poco mejor”, expresó el entrenador que renovará por dos años con el club y ya piensa en lo que viene: “Tenemos que mejorar la construcción de juego en campo rival y la posesión de pelota”.

"Hay que destacar el esfuerzo que hicimos para estar en el lugar en el que estamos y ahora tenemos que armar un plantel que nos permita competir. Pero sí, la aspiración siempre es competir al máximo, San Lorenzo ya la ganó en 2014 y aspiro a ganar la segunda Libertadores", disparó Insúa en entrevista con Olé, subiéndose al sueño de Marcelo Moretti, el flamente nuevo presidente del club, y el de todos los hinchas.

image.png San Lorenzo con su única Copa Libertadores.

Pese a sus buenas campañas, Insúa recibió críticas por el fútbol de su San Lorenzo, al que se le suele tildar de defensivo. "Los elogios me caen bárbaro y los otros comentarios no me molestan, je. Eso sí, no comparto con aquellos que dicen que San Lorenzo es un equipo defensivo. No sé porque se instaló ese rótulo, pero con solo mirar cómo jugaba el equipo con el que salimos campeón de la Sudamericana 2002 te das cuenta qué es lo que a mí me gusta, no es muy complicado".

"En ese equipo teníamos cuatro defensores, un solo volante de contención, que era Michelini, y después jugaba Zurita, Chatruc y el Pipi más Acosta y Astudillo arriba. Hoy ponemos en cancha, en la mayoría de los partidos, a jugadores ofensivos: normalmente juegan Legui, Bareiro, Cerutti hasta que se lesionó, Barrios o Maroni, Martegani en su momento y laterales que son mediocampistas como Giay y Braida. Si quisiera ser defensivo pondría laterales y volantes que marquen… Sí, pensando en buscar un ideal, me gustaría tener más y mejor construcción en los ataques, eso es algo que te da las características de los jugadores", respondió el técnico.

Luego, el entrenador se refirió a la figura de Néstor Ortigoza: "Para mí fue un placer haberlo podido dirigir y, además, tengo un afecto por el como individuo. Ahora, en esta nueva función, deseo que nos vaya como nos fue cuando éramos jugador y técnico, a eso aspiramos".

Y se refirió a la charla que está teniendo con él: "Venimos conversando, el plan que todos tenemos es mantener la base de jugadores de este año, esos 13 o 14 que usábamos casi en forma permanente, más otro grupo de más o menos la misma cantidad de juveniles muy buenos y a eso sumarle seis o siete refuerzos. Pero a partir de esta semana vamos a ir avanzando de a poco con esos temas…".

Por otro lado, Insúa, quien reveló que mira mucho fútbol y todo el tiempo, contó que sus equipos favoritos son la Selección Argentina y el Manchester City. "Son muy parecidos. Los dos juegan siempre bien y ganan casi todos los partidos, que son dos cosas bastante difíciles de conseguir, je. Después, que muchos quieran copiarlos es otra cosa…", sostuvo y elogió al fútbol argentino: "Es muy competitivo pero eso genera cierta tendencia a bajarle el precio. Somos inconformistas por naturaleza y creo que es algo que habla bien de nosotros los argentinos".