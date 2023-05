Superclásico: Carlos Morete analiza el River-Boca y da su pálpito

"Creo que va a ganar River, pero tampoco me sorprendería que gane Boca porque sus últimos partidos fueron buenos y le va a atacar y River sufre cuando se le animan en el Monumental", comentó El Puma, quien le marcó nueve goles al Xeneize con la camiseta del Millonario.

-¿Cómo ves que llegan River y Boca a este Superclásico?

-River estaba jugando muy bien hasta este último partido con Fluminense, más compacto, pero Boca también tiene sus cosas y puede sorprender... River está acostumbrado a ser dominador y no ser tan atacado en el Monumental pero cuando un equipo se le anima, sufre y Boca le va a venir a atacar. La diferencia entre los planteles es que River tiene 16 o 17 titulares y Boca no.

River tiene más jugadores que Boca pero no es más equipo. Sí pone y saca, pone y saca y no se resiente el equipo porque los niveles son parejos, y en Boca no ocurre. Demichelis pone a los jugadores en una licuadora y los que salen, rinden; por eso está arriba y cómodo en la Liga Profesional.

Boca tiene buenos jugadores y proyectos: yo creo que va a ganar River pero tampoco me sorprendería que gane Boca porque sus últimos partidos fueron buenos y River viene de perder feo con Fluminense.

c870c4579bb0c9654b061b0bbf115333.jpg Carlos Morete brilló en River Plate donde hizo gran parte de su carrera futbolística. Archivo.

-Benedetto está casi descartado, ¿Boca puede sufrir su ausencia?

-Me gusta que juegue Vázquez. Es un 9 de área, rebotero, tipo alto, va bien de cabeza, anticipa; me gusta desde siempre. Benedetto es un gran delantero, a mí me gusta, pero hay que ver en qué condiciones físicas está... Creo los dos son dos buenos 9, pero si me preguntas a mí, lo pongo a Vázquez y no solamente por la cuestión física, por las condiciones que le veo. Porque a Benedetto se le cerró el arco y cuando le pasa eso al 9 es muy complicado porque empezás a perder seguridad, a desconfiar de vos mismo a los dos o tres partidos que no la podés meter. Quizás hoy está mejor Vázquez de la cabeza que Benedetto.

Parece todo muy fácil pero es muy difícil jugar al futbol y resistir presiones. De afuera hablan todos, pero adentro es otra cuestión.

-¿Que opinión tenés de Valentín Barco?

-Es proyecto de ser jugador de Selección. Tiene 18 años y ¿viste cómo juega? Juega en Primera como en las Divisiones Inferiores. Es un caradura, un jugador que va y desborda, engancha, tira caño.

Barco es un jugador vistoso, con personalidad, distinto, tiene pasta de artista. Esa frescura... juega como si estuviera entrenando. El pibe se va ganando la titularidad y cuando esté para jugar el colombiano (Fabra) no sé como va a hacer para sacarlo si se asienta. Aparte la gente lo quiere.

El pendejo es un desfachatado, si mantiene este nivel, ¿cómo lo podés sacar? No lo podés sacar. Va a dejarlo suplente o el entrenador tendrá que buscarle un lugar como al peruano (Advíncula).

Carlos-morete.png Tras su paso por España, el Puma volvió al país y firmó con Boca, donde salió campeón junto a Maradona. Archivo.

-¿Y sobre la delantera de River qué pensás?

-Anda bien Beltrán, aunque tiene a su mejor delantero lesionado, que juega a contagotas que es Matías Suárez. Es un crack, que tiene la desgracia de las lesiones a sus 35 años pero es un jugador extraordinario.

La diferencia que veo es que River tiene recambio permanente. Aparte Enzo Pérez es un líder y el técnico dentro de la cancha, más Nacho Fernández. Y eso no tiene Boca, no tiene referentes como River. Vos fijate que Boca cambia permanentemente y no hay un tipo que decís es indicutible.

-Por último, vos marcaste goles en varios Superclásicos. ¿Qué hay qué tener para poder festejar en estos partidos?

-No sé, el fútbol para mí es fe. Yo tenía una seguridad tal, porque siempre le hacía goles a Boca. Yo sabía que le iba a hacer gol a Boca y los defensores de Boca también sabían que les iba a hacer un gol. Y pasaba, y les hacía goles que definían los clásicos.

Creo que le hice 16 goles oficiales a Boca, le hice goles con River, Talleres, Independiente y Argentinos Juniors. Me era fácil hacerle goles a Boca, iban todas adentro. Siempre le hice goles y me dejó partidos inolvidables.

Su pelea con hinchas de River por su paso por Boca

A Carlos Morete siempre le gusta aclarar sobre sus pasos por los clubes más grandes del país: "Yo jugué toda mi vida en River. Desde los 13 años hasta los 18 que debuté jugué en Inferiores. Y después hasta los 23 en Primera. Hice más de 100 goles y después me fui seis años a España y volví a Argentina en el 81 que me compró Boca porque River no me quiso; yo lo llamé al presidente (Aragón Cabrera) y no me quiso porque estaba Kempes. Yo en Boca estuve ocho meses, es más fresco lo de Boca pero mi historia importante es en River"

"El hincha del fútbol se confunde porque no sabe lo que pasó. Hay hinchas (de River) que me dicen "te pusiste la bostera" y no me puse la bostera porque yo quise. Después, al margen de todo, Boca me recibió bien, la gente, todo.... Pero tengo que dejar en claro que yo quería volver a River para terminar mi carrera en River, pero el presidente no me quiso, dijo que no era momento para mí. Y bueno, yo tenía que volver sí o sí por un tema personal, y Boca fue el que le puso la plata al Sevilla", agregó.

"Así fue, pero hay muchas personas que no saben y me dicen "te pusiste la bostera" y yo los mando a cagar. Pasan los años pero los boludos siguen. Una de las grandes frases de Maradona fue "los boludos son como las hormigas, están en todos lados". Es así", concluyó Morete, quien actualmente es productor agropecuario y palabra autorizada para hablar en la previa de un nuevo River-Boca.