Tevez habló de no cobrar y ahora lo quieren "fajar"

"No sólo tres meses, Tevez puede vivir tres vidas con lo que ganó", expresó el colega Martín Liberman para graficar el caso del Apache, que cometió el pecado de generalizar, de incluir a todos aquellos colegas a los que, como a buena parte de los laburantes, les cuesta llegar a fin de mes. El plantel de Chacarita, por ejemplo, la última vez que cobró sus haberes fue en diciembre. Y hablamos de la Primera Nacional. El plantel de Deportivo Español (Primera C) no cobra desde finales del año pasado y los hinchas están recoletando alimentos para acercarles. El de Los Andes (Primera B) todavía no terminó de cobrar el mes de enero, con sueldos promedios de 30 o 40 mil pesos.

Emiliano Méndez, jugador de Arsenal de Sarandí, también se refirió a los dichos de Tevez pero lo hizo con más vehemencia: "Escuché lo que dijo, que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar. Eso es mentira. Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex presidiente de la Nación... Hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla. No meter a todos en la misma bolsa porque no lo estamos".

ADEMÁS:

Infantino reconoció que no hay fecha para el regreso del fútbol

Aquellas confesiones del Burrito Ortega

También fue duro con su respuesta Luis Salmerón, delantero de Los Andes: "Me dolió lo que dijo porque tengo compañeros que ganan 30 mil pesos. Es un referente del fútbol y muy respetado, pero a veces tenés que medir las cosas que decís", dijo sobre el Apache y agregó: "Cuando los clubes se demoran en pagar siempre buscan una excusa y ahora con el coronavirus tienen la excusa perfecta".

Daniel Néculman, atacante argentino de largo recorrido en Ecuador, le habló vía twitter directamente a Tevez sobre sus dichos que pueden estar seis meses sin cobrar: "Vos, que jugaste en Boca, Corinthians, West Ham Juventus y ganaste varios millones en China...".

Federico Presedo, mediocampista de Atlanta, también lo atendió al Apache. Lo hizo con una carta abierta al propio Tevez que escribió en twitter: "Lo escuché y me di cuenta que no, lo quisiste decir y hablaste por todos los jugadores. Quiero contarte un poco la realidad de los jugadores del ascenso ya que capaz no te informaste o las cosas que te cuentan no son correctas. En principio te voy a decir que no, no podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar, se nos haría imposible, y ahora te paso a explicar por qué. Los sueldos del ascenso no son lo mismo que lo que seguramente estés ganando vos en Boca, perdón que te hable directamente a vos, pero yo no voy a generalizar porque no sé las realidades de todos".

Y agregó: "Nuestros sueldos son muy variados, a muchos ni siquiera les alcanza para vivir, a otros les alcanza para vivir al día y capaz a otros pocos, porque son los menos, les alcanza para vivir y ahorrar algo. Entonces, lo que quiero decirte es que 6 meses o un año sin cobrar para un jugador de ascenso es igual a alquileres sin pagar, a familias que no van a poder comer, a jugadores que no van a poder viajar para llegar al trabajo, entre millones de cosas más".

Y cerró: "Te mando un fuerte abrazo y espero que no lo tomes a mal, es solo para que se entienda que seis meses o un año sin cobrar pueden vivir solo unos pocos privilegiados que sin lugar a dudas se lo ganaron".