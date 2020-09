Tinelli apunta a volver a disputar partidos "el 16 o el 23 de octubre"

Sin embargo, el también presidente de San Lorenzo, recalcó que es muy difícil poner una fecha exacta porque "dependemos del Gobierno". Al tiempo que agregó que no cree necesario que "bajen los casos (de Covid-19) para que vuelva el fútbol. Estamos trabajando con Matías Lammens (a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes y su antecesor en el club de Boedo) para ver cómo hacemos las burbujas sanitarias que vamos a tener que armar" para evitar que las delegaciones tengan que hacer cuarentena.

En defensa de su labor al frente de la LPF, Tinelli remarcó en su diálogo con TyC Sports que "nosotros hicimos toda la fuerza posible, teniendo como prioridad a la salud. Todos los dirigentes queremos que se vuelva a jugar". Y agregó que "no podemos desconocer el momento que está viviendo la Argentina. Incluso, todavía no hay autorización para hacer espectáculos masivos y recién se autorizó a los restaurantes a atender al aire libre. Además, mientras no haya vuelos de cabotaje será muy difícil que vuelva el fútbol".

Por otro lado, a raíz de la crisis provocada por la pandemia, el Cabezón confirmó que en las próximas dos temporadas "no habrá descensos" porque así lo decidió el Comité Ejecutivo de la AFA presidido por Claudio Tapia. "Eso fue lo que se votó", aclaró. Pero de ahí en más la idea de la Liga es reducir la cantidad de participantes en Primera y a su entender deberían llegar a no más de "veintidós o veinticuatro" equipos.

En cuanto al club que dirige, reconoció que "hemos trabajado mucho en la Vuelta a Boedo. Para nosotros es el corazón del club. Es clave para San Lorenzo. Llevamos a cabo una labor muy importante en el barrio. Me gustaría estar ahí antes de que termine nuestro mandato".