Video: un tenista ruso rompió tres raquetas ¡en 25 segundos!

A punto de perder el partido, en el tie break definitorio del tercer set, antes del cambio de lado obligatorio, el ruso rompió la raqueta que tenía en la mano, con la que estaba jugando, y la gente repudió su acción.

Sin conformarse con su actitud, Búblik se acercó a su raquetero, tomó otra y también la destruyó contra el piso. A esa altura, el público ya estaba reprobando con chiflidos y gritos. Pero fue por más: agarró una raqueta nueva e hizo lo mismo.

En 25 segundos, el kazajo, 50° del ranking, rompió tres raquetas. Como no podía ser de otro modo, finalmente perdió el partido, aunque logró conquistar algunos puntos antes de despedirse.

El francés Grégoire Barrère lo eliminó del certamen tras derrotarlo por 6-4, 6-7 (12/14) y 7-6 (7/3). En segunda ronda del torneo de Montpellier, jugará contra el georgiano Nikoloz Basilashvili.

No es la primera vez que Búblik es noticia por un acto que no tiene que ver con lo deportivo. Por ejemplo, tiempo atrás, tiró una confesión polémica: “Odio el tenis. Solo lo hago para ganar dinero. No le encuentro nada positivo a este deporte”.