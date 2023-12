Yanina Latorre reveló que al "Pocho" Lavezzi lo internaron en una clínica de rehabilitación

"El Pocho no está en condiciones de ir a Rosario. Lo internaron en el centro donde estuvo Chano, Gens, que queda en Boulogne. Se trata de un centro donde te ayudan a estabilizarte y a recuperarte. Primero tenés que atravesar una desintoxicación, después por una medicación y empezar una terapia", contó Yanina, quien reemplaza a Ángel de Brito en la conducción del programa LAM.

Yanina Latorre aseguró que al Pocho Lavezzi lo internaron en.mp4 Yanina Latorre aseguró que al Pocho Lavezzi lo internaron en una clínica de rehabilitación

El exfutbolista se colocó en el foco de atención en las últimas días debido a un confuso episodio que vivió en Uruguay, en donde recibió una puñalada en medio de una fiesta.

Los médicos del lugar le realizaron los estudios correspondientes que determinaron las lesiones que le produjo el incidente. Cabe destacar que las lesiones mencionadas no derivarán en una intervención quirúrgica.

"Te dan tareas y actividades todo el tiempo, duermen de a cuatro. Te mantienen ocupado. También tenés terapias solo y en grupo dos veces por día con diferentes grupos. Es un lugar bastante duro de estar cuando uno sufre este tipo de problemas", detalló sobre del centro de rehabilitación.

image.png El ex futbolista recibió una puñalada en medio de una fiesta

"Lo que me cuentan a mi es que él se resistió muchísimo, no fue fácil. Pero no es que a él le pase esto, le pasa a casi todos y hay dos maneras de entrar. Una es con el consentimiento y otro es cuando interviene la policía o la Justicia pero este no es el caso porque él entró por su propio consentimiento", continuó Latorre.

Según Latorre, Lavezzi "no quiere estar ahí. Lo llevaron, pero no habría quedado internado porque él no se quiere quedar. Entonces, él se comprometió a empezar un tratamiento a domicilio, estando en su casa y en el caso que esto no funcione, él ya firmó el consentimiento. Hace tiempo que se lo venían recomendando pero a mí me dicen que él viene con esto hace ya un tiempo largo".