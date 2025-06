Yanina Latorre fulminó a Luis Majul, su jefe: "Vomito, es pesado y autoritario"

"A mí me cansó hacer pases y de laburar con él", se sinceró Yanina, al frente de su programa. Sálvese quien pueda, en las tardes noches de América, sobre su vínculo laboral "desgastado" con Majul. "Vómito... Es muy autoritario, muy pesado", definió la conductora, sin vueltas, para luego explicar qué motivaba sus dichos en tevé.

"Él, como Nancy Pazos, creen que el periodismo político es como algo elevado, que nosotros somos como inferiores", planteó Latorre. "Necesitan del espectáculo...", dijo la conductora, al hacer referencia al motivo por el que ella terminó siendo parte de la programación de la radio de Luis, según su teoría, a pesar de los "ideales" del periodista.

"Me encanta estar en la radio, me gusta el equipo que tengo y trabajo muy cómoda. Pero, digo, lo que no me gusta de Majul es que él reniega del periodismo de espectáculos", remarcó Yanina, sobre lo que más le molesta de la persona que la tiene contratada. ¿Quedaron claras las ideas de Latorre?

ANGEL DE BRITO TAMBIÉN APUNTÓ A MAJUL

"El otro es el boludo de Majul, que me tiene podrido. Lo fuimos a buscar ayer y también, no, salía con la bicicleta. Son unos mamarrachos", dijo Ángel de Brito, días atrás, en el vivo de Ángel responde, su programa en el stream Bondi, al referirse a la búsqueda de las opiniones de los periodistas, al conocerse la noticia del arresto domiciliario para Cristina Fernández.

"Los periodistas de la actualidad que se la pasan todo el santo día hablando de actualidad, todo el tiempo, hace miles de años. Como él, como Cristina Pérez, no sé, Feinmann, Baby, los vas a buscar cuando hay un tema de actualidad y no quieren hablar. ¿No lo entiende este hombre? ¿La bicicleta le atrofió el cerebro a Majul? ¿Qué le pasa? Majul tiene un problema con los cronistas. Me parece medio estúpido lo que hace", remató De Brito. Corta la bocha.