Desaparición de Fabián Gutiérrez: tres detenidos y dos hipótesis, secuestro y homicidio

En declaraciones a la prensa de la ciudad santacruceña de El Calafate, el juez Carlos Narvarte, a cargo de la investigación de la desaparición Fabian Gutierrez del ex secretario presidencial y "arrepentido" en la denominada "causa de los cuadernos" sobre corrupciòn y lavado de dinero, explicò que èl y las fuerzas de seguridad "están abocados a la búsqueda del cuerpo (de Gutiérrez)"

Al referirse al cuadro de situación hallado en la casa de Fabian Gutiérrez (ubicada en la zona de Las Chacras de El Calafate), el juez explicó: “Hay mucha sangre en la camioneta y en la casa, y otros rastros (y un precinto con sangre)”. “Eso indica que hay un hecho ilícito pero el cuerpo no está -agregó- . Así hay que comenzar con la búsqueda lo más rápido posible”.

Por los rastros de sangre en el interior y en la camioneta, Narvarte estableció como posible la hipótesis que la agresión fue dentro de la casa y luego se pudo haber cargado el cuerpo en la caja de la camioneta. En declaraciones a FM Dimensión de El Calafate, realizadas luego de haber realizado una inspecciòn in situ (en el lugar, la vivienda del desaparecido), el juez también advirtió que se debe determinar si la sangre pertenece a Gutiérrez o alguna otra persona que pude haber estado con él en su casa.

No obstante, Narvarte advirtió; “estamos abocados a la búsqueda del cuerpo porque si no lo encontramos no podemos constituir un hipótesis certera”, pero sostuvo que hasta que eso no suceda, la principal hipótesis es un homicidio, pero sin descartar un secuestro.

Además, el magistrado ordenó un rastrillaje amplio de varias zonas de El Calafate y diversas medidas procesales, como la pericia sobre un celular propiedad de Gutiérrez que fuera encontrado en una obra en construcción del barrio "50 Viviendas".

En ese sentido, el juez de El Calafate señaló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la ùltima persona que vio con vida a Fabian Gutierrez fue un joven de 18 años que estuvo en la casa del desaparecido hasta las 22 horas del jueves y advirtió: "Tenemos que trabajar sobre lo que pasó".

ORDENAN TRES DETENCIONES

Tal como habìa anticipado, el juez Narvarte tomó otras importantes medidas procesales en el marco de la investigación por la desaparición de Gutierrez. Esta madrugada ordenó la aprehensión de tres jóvenes, según informó "Ahora Calafate". Entre ellos, se encuentra el muchacho que estuvo en la casa del "arrepentido" en la "causa de los cuadernos" hasta las 22 horas del jueves pasado, según él mismo declarara ante el magistrado.

Los tres jóvenes están detenidos en una sede policial a la espera de los resultados de varias diligencias judiciales, entre las que se encuentran las pericias sobre dos vehículos y los estudios hematológicos de rastros hallados en la casa de Fabian Gutierrez, en su camioneta y en otras pertenencias del desaparecido.