Desertan cada vez más militares venezolanos

Los efectivos, de la Guardia Nacional Bolivariana, ingresaron por la localidad brasileña de Pacaraima desde el sábado, día en que el Ejército venezolano disparó gases y balas contra miles de personas que intentaban ingresar ayuda humanitaria a Venezuela por pasos fronterizos con Colombia y Brasil, dijo Globo, que citó a fuentes militares.

En declaraciones a periodistas en Pacaraima, el sargento José Moreno Penharosa dijo que él y los otros colegas escapados no querían cumplir con las órdenes de represión impartidas por Maduro.

“Somos animales de trabajo de Maduro. No queremos ser opresores. No somos ningún tipo de asesinos. No queremos quedarnos marcados en la historia como asesinos”, señaló Penharosa.

Más de 100 integrantes de otras fuerzas venezolanas desertaron el sábado a Colombia por negarse a participar de la represión del intento de ingreso de ayuda promovido por Guaidó, según el gobierno colombiano.

Penharosa dijo que su grupo quiere viajar a la localidad colombiana para reunirse con ellos y sumar fuerzas contra Maduro.

Los desertores afirmaron que la situación de trabajo en las filas venezolanas es precaria.

“Faltan víveres y armas. Con el salario solo da para comprar los pasajes al lugar de trabajo. Hay necesidades en todos los sentidos. No tenemos vehículos. Ellos quieren que nosotros disparemos contra el pueblo”, agregó el sargento de la Guardia Nacional, uno de los cinco componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

El sargento Luiz González también se manifestó en nombre del grupo de desertores y dijo que, debido a la opresión que vive el pueblo venezolano, es necesario que llegue a su fin el actual gobierno.

“Maduro acabó con los derechos humanos, no respeta las leyes del país, solo hizo aumentar la corrupción”, declaró.

“Pido que nuestros colegas armados abandonen sus armas y luchen por el presidente encargado Juan Guaidó, pues este gobierno quiere acabar con nuestra República, con la felicidad del pueblo. Quiere destrozar nuestras riquezas. Un régimen opresor y asesino”, añadió.

Otro de los desertores grabó un video con la fuga hacia Brasil en las redes sociales.

“No hay comida, no hay colchones, en la Guardia Nacional estamos durmiendo en el piso”, dijo el sargento Carlos Zapata.

La frontera fue escenario de disturbios el sábado luego de que opositores venezolanos intentaron sin éxito entrar dos camionetas con leche en polvo, arroz y kit médicos aportados por Estados Unidos y Brasil.

El jueves pasado, en anticipación de la iniciativa de distribución de ayuda humanitaria, Venezuela cerró su frontera con Brasil por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien dice que el ingreso de asistencia es un plan para promover disturbios y una invasión militar liderada por Estados Unidos.

Con el apoyo de Washington, Guaidó dice que 300.000 venezolanos podrían morir si no reciben la ayuda humanitaria.

En un comunicado divulgado por la Cancillería brasileña, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro calificó de “criminal” al Ejecutivo de Maduro.