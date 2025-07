Tremenda confesión de Thelma Fardín sobre Juan Darthés: "Lo salvo de que vaya a la cárcel"

"Yo no lo nombro (x Darthes), lo salvo que vaya a la cárcel. Si estoy identificada con el caso me interesa modificar. No reniego. Para mí es dolorosísimo que se me identifique con el nombre de mi abusador. Me destruye. Me interesa más que se me identifique con la lucha por los derechos de las mujeres o incluso por la defensa de víctimas de violencia sexual", definió Thelma en diálogo con Sola en los bares, por Conexión abierta.

"Pero que se me mencione junto al nombre de me abusador me destruye absolutamente. Podría hacer un escrito para que cumpla la prisión efectiva pero me causa rechazo volver a sentarme a ver la causa. Quiero dar vuelta la página", se sinceró Fardín, durante la entrevista radial con Karin González.

"Para mí ya está... Él no puede salir de Brasil, venir a Argentina, porque ahí sí iría preso. Y porque yo denuncié porque tenía miedo de que se lo haga a alguien más. y ahora tengo la tranquilidad de que, preso o no preso, eso ahora no va a volver a pasar. Es claro quién es, tiene una condena, no es que fácilmente va a poder...", amplió la actriz, sobre el motivo de su decisión de no hacer un nuevo trámite judicial que genere la prisión efectiva de Darthés.

EL QUIEBRE DE SU DECISIÓN

"No creo que la cárcel sea lo que acomode su cabeza ni la de ningún abusador... Me pasa que siento que yo ya hice lo que necesitaba hacer en términos personales. Y también hice mucho por algo más grande que yo, por algo más colectivo. Fueron 3 condenas, 5 jueces diciendo ´este tipo tal cosa, tal cosa, es culpable´", rememoró, Thelma, durante la nota.

"Son mis ganas de pasar la página, el no presentar más escritos para que el vaya preso. A mí no me cambia. No me importa que haga de su vida ahora y no sé nada. Yo salgo a la calle y el amor que recibo es una cosa que no deja de sorprenderme", cerró, Fardín.