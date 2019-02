Dock Sud llegó a la cima y le toca defender el espacio ante Luján

El Darsenero no se dio por vencido y el fin de semana trepó a la cima de la Primera C al vencer a Sportivo Barracas por 1 a 0 con el tanto del afiladísimo y experimentado Leandro Caruso, con el aliciente de la caída del ex mandamás, el Tricolor, frente a El Porvenir, por 2 a 1.

Para el cruce venidero el Docke podrá recuperar al defensor Luciano Armoa, que ya cumplió su fecha de suspensión contra Barracas, así que saldrá Nahuel Troxler, quien ocupó la banda izquierda en el cotejo.

De esta manera, el once que se prevé sería: Juan Arias Navarro; José Montiel, David Orellana, Damián Ledesma, Armoa; Luciano Cariaga, Rodrigo Soria, Nahuel Pombo, Gustavo Oberman; Caruso y Alcides Miranda Moreira.