Dos horas de una Asamblea Monumental Manos arriba y aprobación del último balance del Millonario

p LOS REPRESENTANTES DE SOCIOS VALIDARON LA GESTION QUE FUE DEL 1º DE SETIEMBRE DE 2017 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL AÑO PASADO. LOS NUMEROS DIERON UN DEFICIT DE 521.563.592 PESOS Y SE ARMO CIERTA POLEMICA.

L as altas temperaturas no sólo se sintieron en las calles de Buenos Aires sino que, además, en el auditorio del Monumental se llevó a cabo una acalorada Asamblea de Representantes de Socios de River. Si bien desde las 18.30 de ayer se trató la aprobación del último balance riverplatense, los abonados del Millonario intentaron tocar el tema de la remodelación o mudanza del estadio ubicado en Figueroa Alcorta y Udaondo. No hubo respuesta oficial pese a las constantes interrupciones y reclamos de los abonados.