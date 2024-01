AFIP: cómo tramitar la devolución de las percepciones de 2023

Según el contador Marcos Felice, el organismo tributario “comenzó a aprobar las solicitudes, todavía no se devolvieron. Para los que tienen las solicitudes aprobadas ahora tienen que esperar que se haga la transferencia. Hay otro grupo que quedaron sujetos a fiscalización así que necesitan otro paso antes de que se aprueben”.

“Una vez que esta aprobada la devolución, solo resta esperar que AFIP transfiera, esto suele demorar unos días. Esta devolución se hace con intereses desde la fecha de la solicitud y el monto total puede verse disminuido ya que lleva retenciones de Ganancias de la RG 830”, señaló recoge portal Infobae.

Y agregó: “Creo que por montos menores no debería ser necesaria la fiscalización, ya que es totalmente absurdo que por devoluciones de 500 pesos por ejemplo el organismo tenga que gastar recursos en fiscalizar. Y sobre todo en épocas de altísima inflación como ahora donde pasa el tiempo y el importe de la devolución se licúa fuerte”.

El profesional acotó “en el mejor de los casos ya sale la devolución aprobada y solo resta esperar fecha de transferencia (se puede consultar el estado en el servicio con clave fiscal “Pago Devoluciones”.

Mientras en otros casos, agregó “la devolución aparece como sujeto a fiscalización con lo cual hay que esperar que el área competente de AFIP apruebe la misma. Acá dejamos los motivos por los que puede salir este estado: Ser titular de bienes registrables (aviones, maquinaria agrícola, inmuebles, embarcaciones, automóviles) en una cantidad que genere presunción de la obligación de inscribirse en el Impuesto sobre los Bienes Personales No registrar ingresos durante el año calendario o que no sean consistentes con los gastos realizados en el período. Haber ingresado manualmente una percepción que no se encuentre informada en los registros de AFIP en el servicio “Mis Retenciones”.

Personal de la AFIP y de la Policía Federal realizaron un allanamiento en la sede del Banco Supervielle en el microcentro. Personal de la AFIP.

La AFIP detectó más de 850 toneladas de granos en un centro de acopio irregular

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló que detectó más de 850 toneladas de granos en un centro de acopio clandestino en Tres Arroyos, mercadería cuyo valor equivale a 138.140.000 pesos.

Se trató de un operativo llevado adelante por agentes de AFIP que resultó en la interdicción de 851,88 toneladas de granos en el partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AgenciaTelam/status/1747254879175770345&partner=&hide_thread=false La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló que detectó más de 850 toneladas de granos en un centro de acopio clandestino en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, mercadería cuyo valor equivale a $ 138.140.000 pic.twitter.com/ya97Pd5J67 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 16, 2024

En el marco del control del organismo se advirtieron movimientos nocturnos en una planta de acopio no inscripta ante el fisco, sin actividades declaradas, indicó la AFIP por medio de un comunicado.

En el operativo se habrían encontrado cerca de "100 toneladas de trigo y más de 750 toneladas de cebada las que fueron interdictadas".

El valor estimado de la mercadería irregular asciende a $138.140.000 y el descubrimiento equivale al menos $29 millones recuperados, en términos de renta fiscal, si se toma el Impuesto al Valor Agregado aplicado sobre la eventual venta de la mercadería, destacaron.

De acuerdo con la AFIP, "el centro de acopio operaba en forma clandestina, ya que no se encontraba inscripto en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)".

Con colaboración de la Policía Federal Argentina, "los agentes de la AFIP se presentaron en la planta de acopio: un hombre que se identificó como cuidador era la única persona presente y según adujo, el lugar no estaba en actividad, y había sido encargado de supervisarlo para evitar que fuera usurpado", precisaron.

Además, señalaron que "los responsables de la planta no pudieron exhibir la documentación que avalara la legítima tenencia de la mercadería, por lo que se presume que había sido adquirida en forma irregular".

La AFIP destacó que "el procedimiento representa un nuevo hito en la lucha contra la competencia desleal y una defensa de los productores agropecuarios genuinos que operan en cumplimiento de las normas".