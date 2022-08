Desarrolladores inmobiliarios satisfechos con el blanqueo para la construcción

Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció "a través de su cuenta en la red social Twitter- que la reglamentación de la AFIP será publicada mañana (lunes 21) en el Boletín Oficial y que comenzará a regir a partir del próximo miércoles.

Massa tiene previsto mañana participar en un acto con empresarios del sector de la construcción, que se llevará a cabo en horas del mediodía en el partido bonaerense de San Fernando. “El régimen que se anuncia el lunes, en donde vamos a estar con la presencia del ministro Massa, apunta al lanzamiento de la reglamentación de la prórroga del sistema de normalización de la tenencia de moneda extranjera o nacional no declarada a través del pago de un impuesto especial, en la medida que sea aplicada exclusivamente para la construcción”, dijo Tabakman.

"Es algo que vemos con mucho optimismo, que hace muchos años que venimos impulsando o requiriendo desde nuestro sector. Y está buenísimo que, efectivamente, esto se logre”, agregó el desarrollador.

Tabakman recordó que la norma “estuvo vigente de hecho el año pasado, pero duró muy poquito, porque hubo retrasos en la instrumentación de la operatoria y cuando estuvo todo instrumentado el plazo que quedaba vigente era muy corto y tuvo finalmente poca acogida”.

"Por eso, por el poco plazo que hubo, ahora tenemos por delante un año entero, lo cual celebramos, porque me parece que es el plazo necesario para que esto pueda funcionar”, agregó.

"Y como sector, nos sentimos privilegiados por tener este tipo de sistema que orienta los recursos de la gente a la hora de regularizar exclusivamente hacia la construcción”, remarcó.

"Esto hace que tengamos que redoblar nuestro esfuerzo para intentar que los alcances de esta medida sean realmente importantes. Y que las obras tengan más recursos de financiamiento, para poder avanzar y para generar mayor trabajo y más viviendas, que es lo que nosotros hacemos mayoritariamente. Con mayor inversión, por supuesto, en el país. Así que a raíz de todo esto nos comprometemos y nos vamos a comprometer el lunes: eso es lo más importante”, enfatizó.

"Mañana, frente al ministro, nos vamos a comprometer como dirigentes del sector del desarrollo inmobiliario a hacer el esfuerzo para comunicarlo y a promoverlo entre todos los desarrolladores y empresas constructoras de la Argentina, pero también de cara al público en general, para que la gente entienda lo interesante e incluso atractivo del sistema”, dijo Tabakman.

"Es importante destacar que nuestra industria no necesita dólares porque la mano de obra se paga en pesos y la mayor parte de las materias primas se pagan en pesos. Así que es una industria que no necesita de dólares, que tanto le hacen falta a la Argentina. A diferencia de otras industrias, en la industria de los desarrollos inmobiliarios casi no tenemos componentes importados o pocos en términos relativos al total de las inversiones que hacemos. Y eso también es muy saludable para la situación actual de la coyuntura argentina”, señaló el dirigente empresario.

En lo que respecta al acto que se llevará a cabo mañana, fuentes del Palacio de Hacienda adelantaron que estarán presentes, además de Massa y Tabakman, el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez; el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; y el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto.

Ayer, en un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, Massa anunció que “el lunes se publicará en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda 27.679, que extiende por un año el Régimen de Blanqueo para la Construcción”.

"La reglamentación de la AFIP estará vigente el miércoles y plantea una declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional y extranjera. Los fondos alcanzados por un impuesto especial serán del 5% en una primera etapa, vencidos los primeros 90 días será del 10% y luego del 20%”, amplió el ministro.

"Esta medida de alivio fiscal es clave para impulsar el crecimiento y la financiación de una de las industrias más pujantes del país”, subrayó Massa

Con información de Télam