La medida también incluye otros servicios turísticos en el exterior, como alojamientos y alquiler de automóviles.

La resolución del Banco Central incluye a las operaciones que sean realizadas "en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”.

Fuentes de la entidad monetaria aclararon que, a pesar de que no lo dicen en la resolución, las personas podrán seguir comprando pasajes al exterior financiados, pero la tarjeta de crédito deberá informar la tasa de interés que aplicará por la venta en cuotas.

banco central (1).jpg Banco Central: la medida rige desde este viernes.

ADEMÁS:

Las ventas en supermercados aumentaron 6,4% en septiembre

La importancia de ofrecer un entorno de juego responsable

Según el Banco Central, los bancos o las tarjetas deberá fijar una tasa de interés o a cambio ofrecer un préstamo personal para la compra del pasaje o el paquete turístico.

En la entidad aseguraron la tasa de interés para estas operaciones está alrededor del 43 % anual

Mientras que para los pasajes y paquetes de turismo dentro de Argentina, se podrán comercializar a través del programa Ahora 12.

EL COMUNICADO DEL BANCO CENTRAL

La autoridad monetaria dio a conocer la medida mediante la Comunicación A 7407, que suscintamente dispuso: “A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”.