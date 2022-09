El dólar blue bajó $15 y se vendió en $270

El denominado "dólar soja" regirá hasta el 30 de septiembre próximo y al productor se le reconocerá por tonelada un precio de pizarra de entre $70.000 y $75.000.

La cotización del dólar oficial cerró en $147,05, con una suba de $1,19 en relación con el jueves, último día hábil tras el feriado del viernes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con bajas de más de 3%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 2%, a $ 283,04; mientras que el MEP cede 3,5%, a $ 271,04.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 30 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $139,03.

El Banco Central interviene en el mercado informal y en los últimos cinco días logró captar 120 millones de dólares. Bajó el dólar blue.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $191,16 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $242,63.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $257,34.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con un saldo negativo US$ 9 millones, con lo que cortó 16 ruedas consecutivas con compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

"La autoridad monetaria registró el primer saldo negativo del mes en una rueda en la que se acumuló la demanda para atender obligaciones con el exterior, sin que se registraran ventas de complejo sojero en la fecha", apuntó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 277 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 19 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 495 millones.