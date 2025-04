El FMI concreta un primer desembolso de u$s 12.000 millones

El funcionario dijo en conferencia de prensa que, hasta junio, llegarán US$ 19.600 millones al país para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

De ese total, a los US$ 12.000 millones del FMI que llegarán el martes se sumarán otros US$ 2.000 millones en junio.

Además, organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID aportarán antes de la mitad del año US$ 3.600 millones. Y también el BCRA acordará un crédito REPO por otros US$ 2.000 millones.

La Argentina recibirá el martes U$S 12.000 millones del FMI Caputo dijo que el país también recibirá desembolsos adicionales por US$ 3.500 millones (US$ 1.000 millones del FMI y otros US$ 2.500 millones de organismos).

El ministro dijo que, en total, la Argentina contará este año con "desembolsos de libre disponibilidad por US$ 23.100 millones".

El presidente Javier Milei celebró la noticia junto a su Gabinete en la Casa Rosada. Con este programa, Argentina contará con cuatro años y medio de gracia en los pagos de los compromisos de capital con el FMI.

Argentina viene de dos programas anteriores con el FMI: uno de 2018 y otro de 2022. En ambos casos, el país no cumplió las metas.

El FMI otorga el préstamo tras elogiar la política económica del gobierno de Javier Milei. En especial, por el ajuste en el gasto pública, la desaceleración de la inflación -que sufrió un tropiezo en el dato de marzo- y las reformas para modernizar la economía.

Liberaran el cepo

Por su parte, el Gobierno nacional anunció este viernes que desde el próximo lunes concluirá el cepo cambiario y se implementará un nuevo régimen de flotación dentro de bandas entre $1.000 y $1.400, con una actualización mensual del 1%, luego de que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el nuevo acuerdo financiero.

El comunicado oficial ya había sido redactado durante la jornada del jueves, y fue difundido este viernes en paralelo con la aprobación del nuevo programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario, que prevé desembolsos por US$ 20.000 millones, de los cuales US$ 15.000 estarán disponibles libremente en 2025.

En este escenario, el nuevo régimen elimina el dólar "blend", habilita la distribución de utilidades al exterior a partir de balances iniciados en 2025, y levanta completamente las restricciones para la compra de divisas por parte de personas humanas, eliminando el tope mensual de USD 200.

Entre las principales medidas se destacan:

Flotación dentro de bandas cambiarias móviles, con intervención del BCRA para evitar salidas de esos márgenes.

Eliminación de restricciones al mercado único y libre de cambios (MLC) tanto para personas físicas como jurídicas.

Flexibilización de pagos de importaciones y habilitación para el giro de utilidades.

Sustitución del ancla cambiaría por un ancla monetaria centrada en el control de la base monetaria y sin emisión para financiar el déficit fiscal.

Reducción del "parking" para operar con bonos y estímulo a la remonetización de la economía.

Además, el comunicado señala que el levantamiento del cepo será respaldado por nuevas líneas de financiamiento que elevarán las reservas del BCRA en USD 28.100 millones, incluyendo la renovación del swap con China por USD 5.000 millones.

La eliminación del cepo llega en paralelo al inicio de la liquidación de la cosecha gruesa y a una baja de retenciones para el agro, lo que se espera incentive la entrada de divisas.

El BCRA aseguró que la transición será "ordenada y sin disrupciones" y que este nuevo régimen permitirá una "remonetización" de la economía, reducción de la inflación y fortalecimiento del crédito y la inversión.