La confesión de Soledad Silveyra tras "reencontrarse con el sexo" después de 15 años

"Fue un cambio enorme y que no me lo esperaba", definió Solita, al hablar de la realidad amorosa que comparte con un empresario gastronómico radicado en Buzios, el centro turístico brasileño. "Hace diez, quince años que no le veía la cara a Dios. Imagínense, 15 años sin usar. Era el desierto de California…”, dijo Silveyra, entre risas, sobre el momento previo a volver a intimar con un nombre.

"Y no faltó el episodio de ir a la farmacia: ´Yo no hablo una palabra de portugués, no les entiendo nada´. Es un drama para mí el portugués. Entonces digo chicas, ¿no me acompañan a una farmacia para comprarme un lubricante? Le mandé una foto a mi hermano: ‘Y esta es la habitación. Estoy muy nerviosa, hermano’. A mi hermano le cuento todo. Es el mejor hermano del mundo. Yo estaba muy nerviosa”, relató Silveyra, durante una nota para DDM, en América.

"Bueno, me puse lubricante...", se sinceró Solita, ante la atenta escucha de Mariana Fabbiani, conductora de las tardes del canal. “Y fue una noche maravillosa...”, definió la actriz, sobre su encuentro, en privado, con el hombre que se volvió a ganar su corazón. "Seguramente, en el verano José Luis se venga a convivir por un tiempo conmigo. Porque yo estaré en Mar del Plata haciendo teatro y no puedo ir a Buzios".

SOLITA LA PASÓ MAL EN EL AMOR

Solita, durante la entrevista, en un momento, confesó que la pasó muy mal en materia de amor. Que, en el pasado vivió una historia con "un hombre que me enfermó mucho, mucho", Y, que a partir de eso, tomó una determinación que marcó más de una década de una firme decisión persona. "Dije ´nunca más me vuelvo a enamorar´".

Solita con novio.jpg Solita está en pareja con José Luis Vázquez, empresario gastronómico radicado en Brasil hace casi 5 décadas.

Sin nombrarlo, soledad hizo referencia a su etapa de noviazgo con Cacho Alvarez, el ex político y docente, a quien describió como un hombre "infiel". Y que esa experiencia la marcó mucho. "No miraba un hombre. No me interesaba para nada. Me importaban tanto ellas, mis nietas… Pero ahora, bueno, me tomé un recreo”.