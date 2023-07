El Gobierno confirmó desembolsos del FMI en agosto y en noviembre

El titular del Palacio de Hacienda aclaró que no prevé viajar a Washington, porque los enviados de Economía "hicieron un gran trabajo para cerrar todo".

"Lo mejor que podemos hacer es tener nuestro propio programa y pagarle al FMI para sacarlo del escenario de la política económica argentina", sostuvo el también precandidato presidencial de Unión por la Patria.

"Hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema y eso, de alguna manera, nos va a dar la posibilidad de que ese vecino que tenemos en el barrio, incómodo, que no lo trajimos nosotros, que es el Fondo, que lo trajo Mauricio Macri, no sea un factor o un actor adicional en la campaña, más allá que para la Argentina es un tema a resolver", remarcó Massa.

El tigrense evitó dar precisiones de montos que dice se establecerán en el documento con el FMI y apenas enunció que "cubre largamente las expectativas que había para este año". "No quiero especular con el número porque corresponde que quien va a hacer los desembolsos sea quien lo informe", indicí, para luego precisar que será posterior a que el FMI lo trate en su Directorio.

Sí avanzó en que serán en agosto -definió a esos como "un paquete muy grande"- y uno en noviembre.

"Lo mejor que podemos tener es nuestro propio programa exportador, nuestro régimen de consolidación de reservas, hacernos fuertes, pagarles y sacarlo del escenario de la política económica", proyectó Massa como su hoja de ruta, "para tener un diseño de largo plazo de política industrial, empleo e inclusión". "Cuando estás todo el tiempo discutiendo con tu acreedor condiciones esto se te hace difícil", agregó, y se comprometió a "mantener el orden fiscal".

En una entrevista con C5N, Massa sostuvo que "para la Argentina es bueno tener un documento base con el FMI que busca mantener el sostenimiento fiscal y el tipo de cambio".

El funcionario nacional manifestó que hay que "aprender a que en los momentos de vacas gordas hay que tener reservas".

El ministro dijo que en el Gobierno hay que "asumir los errores, pedir disculpas, corregirlos y aprender hacia adelante".

Massa admitió que hubo un "tira y afloje" en la negociación con el Fondo Monetario: "Uno tiene que ser firme en el manejo del Estado y profesional".

Y lanzó: "Tenemos una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia, el ex presidente Macri. No es una buena noticia poder ordenar un programa con el Fondo, porque lo mejor es no tener que hacerlo".