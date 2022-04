Gerardo Morales instó a definir un proyecto económico federal

En diálogo con el programa "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?" -que conduce Ernesto Tenenbaum, por Radio con Vos-, Morales sobre la situación general del país, la interna de Juntos por el Cambio, y el trabajo que viene desarrollando junto con un grupo de economistas para definir un plan económico para el país.

El mandatario y precandidato a la presidencia en 2023, abordó también otros temas centrales de la política nacional de los últimos días que lo tuvieron como protagonistas: composición del Consejo de la Magistratura, la potencial inclusión de Javier Milei en JxC, y el modo de hacer frente al descontento de la sociedad con la marcha del país.

A continuación se reproducen los principales puntos del extenso reportaje:

Periodista (P): Gerardo me gustaría hablar sobre lo que está en juego de verdad en JXC. Yo veo que hay un sector de JXC es muy liberal, que si llega al poder va a aplicar medidas muy ortodoxas, parecido a lo que hizo Macri con algunas correcciones, y veo otro sector que piensa la contrario y cuando lo escucho hablar a usted veo que piensa una cosa muy distinta no solo respecto a Macri, sino incluso a Larreta, que tiene una posición más acuerdista en lo político pero en lo económico no, y no veo cómo hacer para que procesen eso, cuando hay una discusión ideológica tan profunda. No es solo Milei la discusión, sino también qué haríamos si llegamos al poder.

Gerardo Morales (GM): Sí, obviamente hay un debate central que esperamos resolver con el programa de gobierno, por eso siempre digo que el esfuerzo más importante que tenemos que hacer este año es terminar con un plan de gobierno que tenga un proyecto económico que sea desarrollista, productivista, federal y no ortodoxo. Como usted bien dice tenemos visiones diferentes por eso también es importante ver quién lidera JXC, quién gana las PASO, y quién el que le da la impronta, siempre en el marco de un acuerdo mínimo. Ahí está la clave de lo que tenemos que debatir. En mi opinión los ortodoxos fracasaron, los nuestros y los ajenos, fracasó esa mirada solo circunscrita a resolver la macro, que hay que resolverla, pero también hay que mirar la micro, y en todo el país y no solo en el puerto, y no solo en la City, sino en toda la República Argentina, mirar las economías regionales, la productividad de cada pyme, de cada emprendedor en cada rincón del país. Allí hay un tema que vamos a discutir, antes de ayer tuve una reunión con los economistas del partido, vamos a ir trabajando con los economistas del PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano, así que hay allí un tema más allá de lo de Milei, pero que también está en línea.

P: No hay un problema ahí, porque antes del 2015 la idea de que el kirchnerismo o el cristinismo no siguiera en el poder era un factor de unión muy fuerte y las diferencias eran asimiladas por eso. Ahora no está tan claro, porque no es exactamente el cristinismo el que gobierna, hay sectores con los que hay diálogo, usted tiene mayor diálogo con el Presidente que otros sectores que lo odian directamente, ese factor de unión no está tan claro. Entonces, hay encuestas que indican que si van a internas al radicalismo le va a costar ganar más que al Pro, entonces puede ser que ustedes vayan a una elección gane Macri, Larreta o Patricia y terminen apoyando un plan económico liberal de vuelta.

GM: Bueno, no lo sé, yo tengo otra expectativa, que gane un candidato del radicalismo, pero por eso hay que discutir primero el programa, porque no creo que el radicalismo esté en condiciones de abrazar un plan neoliberal.

P: Pero Morales, hoy uno pregunta cuál es el plan en marcha en JxC y le dicen el de Lacunza o el de Melconian, no escucha o yo no escuché, Fulano está haciendo el plan del radicalismo con otra impronta

GM: Nosotros estamos trabajando, está Eduardo Levy Yeyati, Alfonso Prat Gay, Javier Gonzalez Fraga, varios economistas que están trabajando.

P: Pero no son del mismo palo ¿fueron todos parte del equipo de Macri?

GM: Sí pero tienen una visión diferente, productivista, Javier Gonzalez Fraga tiene una visión productivista, así que me parece que allí está el debate. Tenemos que discutir, este año estamos nosotros más convencidos de esta línea conceptual: generar un proyecto productivista y federal

P: Le cambio el tema, usted salió a desmentir un acuerdo con Sergio Massa o el Gobierno para repartirse los cargos en el Consejo de la Magistratura, en medio de todo eso, se filtró que Macri le dijo en una reunión privada: eso te pasa por estar al lado de Massa ¿es verdad?

GM: No discutimos, nos debemos un mano a mano, para aclarar una serie de situaciones, pero nadie me va a decir a mí de quien tengo que ser amigo y de quien no, y con quien hablo y con quien no. Yo creo que a la política le está faltando diálogo y romper la grieta, terminar con la grieta.

P: Pero Macri le dijo esa frase

GM: No, no me la dijo a mí. En ese momento Horacio Rodriguez Larreta dijo algo como que era amigo de Massa

P: Sí dijo yo soy más amigo de Massa que Morales

GM: Sí, hubo como una situación de competencia y por eso planteó Mauricio que te enreda o algo así, pero lo cortamos ahí, y le dije: 'Después hablamos, tengo algunas cuestiones que reclamarte, pero no me parece que sea el ámbito porque podemos terminar un poco mal, si se calentaba la reunión'.

P Cuál es el primer conflicto con Macri si se puede contar?

GM: No, por eso lo voy a hablar directamente con él.

ET: Ayer dijo de Milei es un pituco y no sé de qué vive ¿por qué cree que crece?

GM; Porque hay un sector de la sociedad que tiene un descontento importante con la política, no solo con el FDT, sino también con JxC, y entonces es lógico que cualquier irresponsable que se pare diciendo cosas que son hasta insensatas, crezca. La gente busca un canal de expresión. Pero no hay que preocuparse, porque además JxC no puede saltar al vacío, por eso me parece muy bien que hayamos incorporado el tema de Milei en el documento. Sería bueno que Milei camine el país un poco, que vaya a los barrios pobres, que mire a la gente a la cara, ahí se va a dar cuenta que necesitamos salud pública, escuelas públicas y Estado presente.

P: Pero más allá de eso me impresiona que la sociedad gire hacia él y no hacia otro ¿qué es lo que pasa ahí?

GM: Creo que es producto del descontento, entonces alguien que levanta las banderas de la anti-política suma, porque hay bronca contra la política, que está fracturada, no dialoga, y no genera respuestas, y además estamos en manos de un Gobierno peor todavía. están peleados ellos y no tienen capacidad de resolver los problemas económicos y sociales que la gente espera, entonces la inacción y la ineficacia del FDT nos tira para abajo a todos, no solo a ellos, sino también a JxC, por eso la gente canaliza en ese pensamiento antidemocrático y de la anti-política.