Javier Milei reposteó un duro descargo de Mariana Fabbiani contra Viviana Canosa

“¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?”, en clara alusión al conflicto televisivo que se desató tras los dichos de Canosa y el fuerte descargo que Fabbiani realizó al aire en DDM (América TV).

La tensión comenzó luego de que Viviana Canosa emitiera comentarios personales sobre la vida privada de Mariana Fabbiani, lo que generó una reacción pública e indignada de la conductora. “Viviana Canosa, ¡basta! Decí lo que tengas que decir, cortala con las amenazas”, exclamó Fabbiani en el arranque de su programa.

Y agregó con dureza: “La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Todo el medio sabe lo que es Viviana Canosa”. Además, Fabbiani cuestionó directamente a Adrián Suar y al contenido emitido por El Trece. “Adrián, ¿qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite?”, planteó con tono crítico.

"Ayer me amenazaron desde la pantalla y por privado".



"Ayer me amenazaron desde la pantalla y por privado".



"Viviana Canosa decí lo que tengas que decir".

Las declaraciones de Milei suman un nuevo capítulo a un conflicto que ya había escalado por sus propios medios, y que ahora involucra al jefe de Estado en la disputa pública entre dos de las figuras más reconocidas del medio televisivo.

Viviana Canosa le respondió al presidente Javier Milei

Como era de prever, Viviana Canosa le respondió al Presidente desde su programa de El Trece: "Javier Milei me dejó sin tres laburos con la guillotina". "El tema de la trata terminó siendo algo muy grande, esto salpica a mucha gente. El kirchnerismo al lado de esta gente es un bebé de pecho. De hecho me están aportando pruebas por el tema de la trata", agregó.

Viviana Canosa contra Flor de la V, Pablo Duggan, Roberto Piazza y Mercedes Ninci

Tras haber denunciado una supuesta red de trata de personas, la periodista recibió fuertes críticas de sus colegas y contraatacó a Flor de la V, Pablo Duggan, Roberto Piazza y Mercedes Ninci, a quienes acusó de defender a “amigos pedófilos”.

Desde el inicio de su programa esta tarde, la conductora apuntó al musicalizador: “Cámbiame la música, tengo ganas de escuchar música de Vivaldi, tengo ganas de escuchar violines”, guiñó con un deje claro de ironía.

A continuación, la periodista retomó la acusación: “Esto que empezó de a poco en Comodoro Py con una denuncia grave, va tomando otro color porque me llaman los conductores de noticieros, productores, empresarios y gente de todo el país como ONG's. Con el tema de la trata parece que hay gente muy afectada”.

Viviana Canosa le respondió a Florencia de la V, a Laura Ubfal y a Mercedes Ninci

Asimismo, apuntó contra la conductora Florencia de la V: “Me dice transfóbica, Lizy -Tagliani- fue mi peinadora hace 20 años y me puede caer mal o bien. A Flor le recuerdo su pasado transfóbico. Le pidió a la gente de la Revista Pronto que no aparezca en una tapa para no quedar mal”.

“Flor tenía prohibido que se llevaran chicas trans a América. Hablaba sobre las lesbianas y decía que ‘son muy susceptibles, vienen y te cag*an a trompadas en la puerta’. Una de mis mejores amigas es lesbiana y nunca se me hubiera ocurrido decir que viene a pegarme a la puerta”, continuó.

Para concluir, calificó a la presentadora como “la conductora trans que hoy se cree Mirtha Legrand y dice que soy transfóbica” y añadió: “Lizy fue mi peluquera cuando no la conocía nadie. Quien escondía a las chicas trans fue Flor de la V”.