Mondelez Argentina fue reconocida como Top Employer 2025

Al respecto, Tomás Gómez Alzaga, Director Sr. de Recursos Humanos de Mondelez Cono Sur, señaló: “El éxito de nuestro negocio comienza con nuestras personas. Esta certificación refleja nuestro compromiso de poner a los colaboradores en el centro de la estrategia y de seguir impulsando una cultura de inclusión, flexibilidad y bienestar. En Mondelez creemos que una mejor compañía empieza por cada uno de nosotros y eso se traduce en nuestra filosofía Creciendo Juntos”.

Con más de 2.300 empleados en la Argentina, Mondelez asegura que se distingue por:

Diversidad e inclusión : 50% de mujeres en el Comité Ejecutivo local y 47% de posiciones gerenciales ocupadas por mujeres.

: 50% de mujeres en el Comité Ejecutivo local y 47% de posiciones gerenciales ocupadas por mujeres. Flexibilidad y bienestar : políticas como trabajo híbrido, viernes flex, día de cumpleaños libre, jardín maternal y asistencia psicológica gratuita.

: políticas como trabajo híbrido, viernes flex, día de cumpleaños libre, jardín maternal y asistencia psicológica gratuita. Crecimiento y desarrollo : programas como Creciendo Juntos y esquemas de pasantías que promueven el talento joven y la movilidad interna.

: programas como Creciendo Juntos y esquemas de pasantías que promueven el talento joven y la movilidad interna. Producción local: el 94% del portafolio de la compañía se produce en Argentina, con plantas en General Pacheco y Villa Mercedes.

David Plink, CEO de Top Employers Institute, destacó: “En medio de cambios constantes, es inspirador ver a organizaciones asumir el reto. Este año reconocemos a compañías, que implementan prácticas de excelencia global centradas en las personas y promueven el crecimiento y el bienestar de sus colaboradores”.

Por medio de un comunicado, la empresa señaló que "este reconocimiento no solo refleja prácticas de excelencia, sino también la convicción de que el futuro se construye con personas motivadas, diversas y conectadas. En Mondelez Argentina creemos que crecer juntos es la mejor forma de transformar los desafíos en oportunidades y de impulsar una cultura que inspira a cada colaborador a desplegar todo su potencial".

El programa de Top Employers Institute ha certificado a más de 2.400 empresas en 125 países/regiones de todo el mundo, y hoy Mondelez Argentina se suma con orgullo a este reconocimiento global.

Top Employers Institute

Top Employers Institute es una autoridad global en estrategias de RR.HH. Con su Certificación líder y conocimientos basados en datos, guía a las organizaciones para implementar prácticas transformadoras centradas en las personas. En 2025, ha certificado a más de 2.400 organizaciones en 125 países/regiones, impactando positivamente la vida de más de 13 millones de empleados en todo el mundo.